Sabiha Gökçen, Avrupa\'nın En Dakik Havalimanı

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 24. hafta (8-14 Haziran 2026) güncel ağ performans raporunu yayımladı. Raporda yer alan verilere göre, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı gerçekleştirdiği uçuşlarda yüzde 88'lik zamanında kalkış (Departure Punctuality) oranına ulaşarak Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı ise yüzde 86'lık oranla ikinci sırada yer aldı.

Avrupa havacılığının önde gelen diğer merkezlerinden Oslo Havalimanı yüzde 83, Kopenhag Havalimanı yüzde 80 ve Viyana Havalimanı yüzde 79 oranında zamanında kalkış performansıyla listede yer aldı.

'HAVACILIĞA KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır şunları ifade etti:

"Meydan Otoritesi HEAŞ olarak hedefimiz, misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarken, operasyonel mükemmelliği esas alan anlayışımızla ülkemizin havacılık vizyonuna katkı sunmaya devam etmektir. Bu veriler elbette anlık bir başarı değil, adım adım işlenen bir planlamanın sonucu olmakla birlikte, Sabiha Gökçen'in yalnızca yüksek trafik hacmini başarıyla yöneten bir havalimanı olmanın yanı sıra aynı zamanda operasyonel verimlilikte Avrupa'nın referans noktalarından biri haline geldiğini göstermektedir. Elde edilen bu başarı, yoğun hava trafiğini emniyetli, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetme kabiliyetimizle, paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü koordinasyonun ve uzun vadeli planlama anlayışımızın somut bir sonucudur."