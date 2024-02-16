Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna istenen fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna istenen fiyat dudak uçuklattı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu, 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira ödedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Bunun adı soygun'', ''Bu dolandırıcılık'' gibi yorumlar yaptı.

16.02.2024 22:32  Güncelleme: 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havalimanı fiyatlarının alıp başını gittiği günümüzde, bir yolcunun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda simit ve meyve suyuna verdiği fiyat dudak uçuklattı. Yediği simit ve meyve suyunun yer aldığı fişi paylaşan kişi, 2 ürüne 500 lira ödedi.

1 SİMİT VE 1 MEYVE SUYU 500 TL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çekilen bir fişi görüntüsü şaşkına çevirdi. Bir yolcu 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL vermesiyle yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi

"BUNUN ADI SOYGUN"

Fişte simide 310 TL ve meyve suyu ise 190 TL fiyat yazılmasına sosyal medya kullanıcıları isyan etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına "Bunun adı soygun", "Bu dolandırıcılık" gibi yorumlar yaptı.

İşte gönderinin altına gelen bazı yorumlar:

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu simit ve meyve suyuna 500 TL ödedi
Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna istenen fiyat dudak uçuklattı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı, Simit, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna istenen fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • oceanAhmet: Dolandırıcılık böyle olmaz, soygun da böyle olmaz. Bunun adı enayiliktir. Hem de enayiliğin daniskasıdır. 56 3 Yanıtla
  • Murat D.: Simit değil sandviçmiş???? 17 1 Yanıtla
  • sinan su: Zabitalarda 10 liraya simit satanlari kovalasın 15 0 Yanıtla
  • nihat sert : Nasıl olsa yabancılar işletiyor. Kazançları büyük olmalı ve de üzerine fazladan para ödememiz lazım yoksa.. 5 2 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı: Sudan ucuz.???????? 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Bozkurt: Ne diyordu şair fakir çalamadığı için fakirdir 0 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 23:38:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1 simit ve 1 meyve suyuna istenen fiyat dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement