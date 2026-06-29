Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Günlük Yolcu Rekoru - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Günlük Yolcu Rekoru

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Günlük Yolcu Rekoru
29.06.2026 11:11
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Sabiha Gökçen Havalimanı, 28 Haziran'da 165.473 yolcu ile tarihinin en yüksek günlük sayısına ulaştı.

2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü 165 bin 473 yolcu ile tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

26 Haziran'da okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatili hareketliliği, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğu beraberinde getirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, 28 Haziran Pazar günü yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştığı aktarıldı. Gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken,165 bin 473 yolcuya hizmet verildi. Rekor seviyeye ulaşan yolcu ve uçuş trafiğinin, Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG'nin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyonel planlama sayesinde etkin şekilde yönetildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Günlük Yolcu Rekoru - Son Dakika

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