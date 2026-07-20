Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rekor - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rekor

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Rekor
20.07.2026 10:37
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19 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı, 171 bin 460 yolcu ve 915 uçuşla rekor kırdı.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşen 171 bin 460 yolcu ve 915 uçuş trafiği ile tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak rekor kırdığı açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yaz döneminin başından itibaren artarak devam eden yoğun talebin, havalimanında yeni tarihi zirveler getirdiği belirtildi. Kurum, pazar günü 171 bin 460 yolcu ve 915 uçuş trafiği ile tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaşıldığını açıkladı. HEAŞ, yaz sezonunun getirdiği yüksek yolcu hareketliliği nedeniyle hava hava trafik kontrolünden apron operasyonlarına, terminal hizmetlerinden güvenlik, temizlik ve yolcu yönlendirme süreçlerine kadar tüm birimler 24 saat esasına göre kesintisiz çalışıldığı da ifade edildi.

Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rekor - Son Dakika

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