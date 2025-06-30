Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Yeni Otopark Alanı Açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yoğun talebi karşılamaya yönelik iyileştirme çalışmaları kapsamında "Holistik Otopark Projesi"nin Faz-1 ve Faz-2 etaplarında toplam 144 araçlık ek otopark alanını hizmete açtı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, ISG, artan yolcu trafiği ve yüksek büyüme hızına paralel, mevcut otopark kapasitesine ek olarak geliştirilen yeni otopark alanını hizmete açtı.

Terminal genelinde mevcut yolcu trafiğini etkilemeden planlı şekilde sürdürülen optimizasyon çalışmaları kapsamında 7 fazlı olarak planlanan projenin 144 araçlık Faz-1 ve Faz-2 kısımları, çevre ve altyapı düzenlemeleri tamamlanarak kullanıma açıldı.

Açık ve kapalı otopark alanlarından bağımsız bir giriş çıkışa sahip otoparkta, 12 araçlık alan da engelli sürücülerin kullanımına tahsis edildi.

ISG'de yaklaşık 7 milyon avro yatırımla yapımına başlanan otopark genişleme projesi, misafirlere daha geniş otopark kullanım alanı sunarak yolcuların seyahatlerini kolaylaştıracak.

Proje tamamlandığında, havalimanına girişler daha akıcı hale gelirken otopark alanlarındaki yoğunluk azalacak ve yolcular daha fazla park yeri seçeneğine sahip olacak.

Misafirlerin havalimanı deneyiminin her aşamada iyileştirilmesine öncelik veren ISG'de artan yolcu sayısına paralel olarak altyapı ve hizmet geliştirmelerinin sürdürülerek havalimanının bölgedeki konumunun pekiştirilmesi hedefleniyor.