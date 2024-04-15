Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayramı'nda 1 milyon yolcuya hizmet verdi

Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ramazan Bayram'ı tatili boyunca 6 bin 21 uçuşla 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili sürecince hizmet verilen yolcu ve uçuş sayısına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

6 bin 21 uçuşla, 1 milyon 13 bin 731 yolcuya hizmet verildiği belirtilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı meydanı otoritesi HEAŞ olarak 9 günlük bayram tatilinde havalimanımızı tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür eder, emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.