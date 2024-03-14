Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığı nedeniyle İTO meclisinden ayrıldı

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım." dedi.
İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.
Odanın ülke için önemine değinen Saran, şunları kaydetti:
"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 8.883,52 puandan tamamladı. Mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.158 dolar olarak belirlendi.
AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Ersan Aksu, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muş ve Aksu, Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası'na giderek istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz de hazır bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu belirterek, ülkede kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramının Türkiye'de üretildiğini söyledi. Yumaklı, tohumculuk çalışmalarının üst düzeyde olduğunu ve ata tohumlarının koruma altına alındığını vurguladı. Ayrıca, Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi ile tarım arazilerinin etkin kullanılması ve bitkisel üretimin artırılması hedeflendiğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 8.883,52 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Elektrik sektörü en çok kazanırken, bankacılık sektörü en çok geriledi. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.
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