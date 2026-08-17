SafePal'de Veri İhlali: 40 Bin Müşteri Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SafePal'de Veri İhlali: 40 Bin Müşteri Etkilendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SafePal, güvenlik açığı nedeniyle 40 bin müşterinin kişisel bilgilerini kaybettiğini duyurdu.

Kripto para cüzdanı sağlayıcısı SafePal, sistemindeki güvenlik açığı nedeniyle yaklaşık 40 bin müşterinin ad, adres, iletişim ve satın alma bilgilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirildiğini bildirdi.

SafePal'dan yapılan açıklamada, müşteri sipariş bilgilerinin işlendiği bir eklentide yetkilendirme açığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu açığın belirli koşullarda başka müşterilere ait sipariş bilgilerinin görüntülenmesine imkan tanıdığı belirtilen açıklamada, 2 Mart 2025 ile 11 Nisan 2026 arasında sipariş veren yaklaşık 39 bin 798 müşterinin bu durumdan etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, yetkisiz erişime konu olan veriler arasında müşterilerin isimleri, e-posta adresleri, teslimat adresleri, telefon numaraları ve satın alma bilgilerinin bulunduğu belirtildi.

Güvenlik ihlalinin kullanıcıların özel anahtarlarını, cüzdan şifrelerini ve diğer cüzdan erişim bilgilerini etkilemediğine işaret edilen açıklamada, sızıntının banka hesabı, ödeme kartı ve resmi kimlik bilgilerini de kapsamadığı vurgulandı.

Açıklamada, SafePal cüzdanlarına veya kullanıcıların dijital varlıklarına erişildiğine ilişkin herhangi bir bulguya da rastlanmadığı ifade edildi.

Güvenlik açığının giderildiği ve ek güvenlik önlemlerinin uygulamaya alındığı belirtilen açıklamada, özel bir siber güvenlik şirketinin de sistemleri incelemek üzere görevlendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SafePal'de Veri İhlali: 40 Bin Müşteri Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD’nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
11:07
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 11:49:13. #7.12#
SON DAKİKA: SafePal'de Veri İhlali: 40 Bin Müşteri Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.