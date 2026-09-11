İsmail Kartal'ın istifası sonrası ortaya çıktı! O da oradaymış - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın istifası sonrası ortaya çıktı! O da oradaymış

İsmail Kartal\'ın istifası sonrası ortaya çıktı! O da oradaymış
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Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını açıklaması geceye damga vururken, karşılaşmadan bir kare dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın mücadeleyi tribünden takip ettiği görüldü. Montella'nın adının daha önce Fenerbahçe ile anılması, Kartal'ın istifa açıklamasının ardından bu görüntüyü daha da dikkat çekici hale getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra döndüğü Devler Ligi'nde Roma'yı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

Montella'nın tribündeki görüntüsü, karşılaşmanın ardından yaşanan teknik direktör gelişmeleri nedeniyle dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcının adı bir dönem Fenerbahçe ile anılmıştı.

İSMAİL KARTAL İSTİFASINI AÇIKLADI

Roma karşılaşmasının 1-1 sona ermesinin ardından basın toplantısına katılan İsmail Kartal, sürpriz bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İsmail Kartal'ın istifası sonrası ortaya çıktı! O da oradaymış

Kartal, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam ayrıca "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" dedi.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Kartal'ın açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktörünün göreve devam edeceğini söyledi. Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır" diyerek istifayı kabul etmediğini ortaya koydu.

Kartal ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim" ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" dedi.

Vincenzo Montella, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın istifası sonrası ortaya çıktı! O da oradaymış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Genç Serkan Genç:
    montellanın ne işi var fenerde, boş bi adam 1 0 Yanıtla
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