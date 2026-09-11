Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur\'un damadından Vanlı Kara Haydar\'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı
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Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın yaklaşık bir ay önce iş yerine çökmeye çalıştığını öne sürdü. Elinde mesaj ve yazışma kayıtları bulunduğunu belirten Aydın, "Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer" dedi. Tançalan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanırken, eşi Çağla Öz de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aydın, Tançalan ile yaklaşık bir ay önce yaşadığını belirttiği olayı anlatarak iş yerine yönelik bir çökme girişimi olduğunu öne sürdü.

Aydın, yaşananlara ilişkin mesaj ve yazışma kayıtlarının da elinde bulunduğunu söyledi.

"KABADAYI, MAFYAMSI İŞTE"

Vanlı Kara Haydar'dan isim vermeden söz etmeye başlayan Muhammet Aydın, "Şimdi bir tane arkadaş var. Kabadayı... Mafyamsı işte. Tutuklanmış hatta yakın tarihte" ifadelerini kullandı.

Ardından yaklaşık bir ay önce yaşadığını söylediği olayı anlatan Aydın, söz konusu kişinin kendisine yönelik girişimini "yersen" ifadesiyle anlattı.

"BU ARKADAŞ BANA 'YERSEN' YAPTI"

Aydın, "Şimdi bu arkadaşla alakalı bir ay önce yaşadığım bir hikaye var. Bu arkadaş bana 'yersen' yaptı. Tabii ki yemedim. Şimdi mesajlar, yazışma kayıtları var" dedi.

Aydın'ın sözlerine göre olayla ilgili mesaj ve yazışmalar halen elinde bulunuyor. Ancak Aydın, söz konusu kayıtlarla yetkili makamlara başvurarak şikayetçi olmadığını belirtti.

"ŞİKAYETÇİ OLSAM BİR DOSYA DA BENDEN YER"

Şikayetçi olması halinde Tançalan hakkında yeni bir dosya açılabileceğini savunan Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer. Ama bende de bir huy var; bana böyle çökme maksadıyla gelen salak, asalak tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum. Ya zaman kaybı çünkü, ciddiye almıyorum onları."

"SÖYLEDİĞİM DAKİKA BİR DOSYASI DAHA OLUR"

Aydın, devletin gerekli adımları atacağına inandığını belirterek açıklamasının devamında, "Yoksa devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur, çıkamaz" diye konuştu.

Muhammet Aydın'ın açıklamalarında, Tançalan'ın iş yerine çökmeye çalıştığı yönündeki suçlamasının yanı sıra olayla ilgili olduğunu söylediği mesaj ve yazışma kayıtlarının bulunduğunu belirtmesi dikkat çekti.

VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANDI

"Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, 8 Eylül'de Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Tançalan hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜĞÜNDEKİ ALTIN VE PARALAR İNCELEMEYE ALINDI

Tançalan'ın eşi Çağla Öz ile gerçekleştirdiği gösterişli düğün de yürütülen soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı mercek altına alındı.

Tançalan ve eşi Çağla Öz'ün mal varlıkları ile mali ilişkilerinin incelenmesi amacıyla MASAK'tan inceleme talep edildi.

EŞİ ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINA ALINDI

Tançalan'ın tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi. Eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alındı. Öz'ün gözaltına alınmasıyla birlikte çiftin mal varlıkları ve mali ilişkilerine yönelik inceleme de soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

Muhammet Aydın'ın son açıklamaları ise Tançalan hakkındaki soruşturma sürerken gündeme yeni bir suçlama taşıdı. Aydın, iş yerine yönelik çökme girişiminde bulunulduğunu öne sürerken, iddiasını desteklediğini söylediği mesaj ve yazışmaların elinde bulunduğunu belirtti.

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Son Dakika Ferdi Tayfur Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sehmus fatih sehmus fatih:
    Kara haydar pembe haydariye oldu 3 0 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    devlet hep 18 yaşında 0 0 Yanıtla
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