Safranbolu'da Çavuş Üzümü ve Maniye Domatesi Hasadı Başladı

Ekonomi

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "çavuş üzümü" ve "maniye domatesi"nde hasada başlandı.

Arkeolojik kazılarda bulunan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taşa yansıyan asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüzyıllar öncesine dayandığının anlaşıldığı ilçede, çavuş üzümü yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

Safranbolu'nun ince kabuğu, az çekirdeği, kendine has aroması ve kokusuyla ön plana çıkan çavuş üzümünün, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan maniye domatesi de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi ve çiftçiler tarafından yaklaşık 1000 dekar alana ekiliyor.

"Maniye domatesinde verimli bir yıl geçiriyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Karabük'e özgü yerel çeşitlerden coğrafi işaretli Safranbolu çavuş üzümünde hasat döneminin başladığını söyledi.

Safranbolu çavuş üzümünün belirgin özellikleriyle diğerlerinden hemen ayırt edildiğini belirten Ayvalık, "İnce kabuk yapısı, az çekirdeğe sahip olması ve gevrek tadıyla farklı lezzete sahiptir. Bu yıl çavuş üzümünde döllenme iyi oldu. Son 1 ayda sıcakların da etkisiyle hafif de olsa külleme zararı var ama veriminin iyi olacağını düşünüyoruz. Rekoltenin dekar başına 1000 ila 1500 kilogram olacağını öngörüyoruz." dedi.

Ayvalık, maniye domatesinin de bölgeye has bir ürün olduğunu, özellikle Safranbolu'da yetiştirildiğini ifade etti.

Maniye domatesinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini hatırlatan Ayvalık, "Maniye domatesi kendine has kokusu, dilimli ve belirgin anter özellikleriyle aroması kuvvetli olan farklı bir ürün grubumuzdur. Özellikle ilimizde ve çevrede hem maniye ismiyle tanınmakta hem de pazarlarda aranan bir ürünümüz. Maniye domatesinde verimli bir yıl geçiriyoruz. Kilogramı 40 ila 50 lira arsında alıcı buluyor." diye konuştu.

"Tarım müdürlüğünün katkılarıyla çavuş üzümü yeniden canlandırıldı"

Çerçen köyünden çiftçi Metin Halıcı (68) da 15 yıldır üzüm üreticiliği yaptığını anlattı.

Genellikle çavuş üzümü yetiştirdiğini ve pazarlarda sattığını kaydeden Halıcı, "Çavuş üzümü ince kabuklu, sulu, yumuşak çekirdekli, hafif oval ve aroması çok iyi olan Safranbolu'ya özgü çok beğenilen bir üzüm türüdür. Çavuş üzümü Safranbolu ve bizim köyümüzde çok eskiden beri yetiştirilir. Benim çocukluğumda 3 bağımız vardı. Daha sonraları bu bağlar kurudu. Tarım müdürlüğünün katkılarıyla çavuş üzümü yeniden canlandırıldı. 4 dekar alanda çavuş üzümü üreticiliği yapıyorum. Kilogramı 70 ila 80 liradan alıcı buluyor. 6 ton rekolte bekliyorum." diye konuştu.

"Maniye domatesi çok lezzetlidir ve ince kabukludur"

Konarı köyünde maniye domatesi yetiştiriciliği yapan Saffet Doğruyol da açık alanda üreticilik yaptığını söyledi.

3 dönüm alanda domates yetiştiriciliği yaptığını belirten Doğruyol, "Maniye domatesini diğer domateslerden ayıran özelliği serada üretilmez ve kimyasal mücadeleyi kabul etmez. Açık alanda yetiştirilir. Çok lezzetlidir ve ince kabukludur. Sulu bir domates çeşididir. Hafif ekşimtıraktır. Safranbolu halkı da maniye domatesini tercih eder. Maniye domatesine ilgi iyidir." ifadelerini kullandı.

Doğruyol, maniye domatesini pazarda ortalama 40 liradan sattıklarını ifade ederek, 10 ton rekolte beklediğini kaydetti.