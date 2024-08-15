Safranbolu\'da Safran Üretimine Destek Projesi

Ekonomi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve 250 bin liralık fiyatıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran için Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY), 1 milyon 900 bin liralık bir proje hazırladı. Projesi çerçevesinde 10 dekarlık alanda safran bitkisi dikimi yapıldı.

ORKÖY tarafından Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "milli bitki" ünvanını alan safranın üretimine yönelik "Safranbolu Safranı Yetiştiriciliği" projesi hazırlandı. Proje çerçevesinde 10 üreticiye 38 bin lirası hibe olmak üzere 190 bin lira kredi desteği verilirken, üreticilere birer dekar alanda safran dikimi yapma imkanı tanındı. Projenin açılışı Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde yapıldı. Programa Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, orman teşkilatının destekleriyle Türkiye'yi ileriye taşıyacak ve vatandaşların refahına katkı sağlayacak projeler yapıldığını belirtti.

Ormanların korunması, orman köylülerinin yerinde kalkındırılması için ORKÖY çerçevesinde destekleri sürdürdüklerini ifade eden Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ise, ORKÖY çerçevesinde orman köylülerine desteklerin sürdüğünü söyledi. Bayraktaroğlu, "2024 yılında 21 aileye 5 milyon 581 bin lira katkıda bulunacağız. Bu zamana kadar çalışmalarımızı yaptık. 21 aileden 10 aile kaldı. Orman köylülerimize safran yetiştiriciliği yaptırarak, safran ekim alanlarımızı artırmak istiyoruz. Yöreye özgü ve katma değeri yüksek olan safranın üretiminin devamlılığı açısından da bu proje oldukça önem arz ediyor. Amacımız orman köylülerinin yerinde ekonomik seviyelerini artırmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve üreticiler safran soğanını toprakla buluşturdu. - KARABÜK