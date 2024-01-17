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Safranbolu Safranı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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Safranbolu Safranı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Safranbolu safranı, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19. ürünü oldu. Hisarcıklıoğlu, AB süreci devam eden diğer coğrafi işaret ve geleneksel ürünlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Safranbolu Safranı AB\'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
17.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:21
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Safranbolu safranının, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği'nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu safranı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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