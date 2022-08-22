Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak - Son Dakika
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Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak

22.08.2022 22:58

Sağlık Bakanlığı'na kadro açılacağını belirten Bakan Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlıkçılarla ilgili müjdeli bir haber verdi. Bu yıl Sağlık Bakanlığı'nda görülmemiş bir büyüklükte kadro açılacağını belirten Bakan Koca, 85 bin kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu.

"BAZI ÜLKELERİN NÜFUSUNDAN FAZLA"

Bakan Koca paylaşımında, "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerine yer verdi.

EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak, temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen "taban ödemenin" toplamıyla belirlenecek. Düzenlemeyle birlikte hekimlere 5 ile 10 bin TL arasında, hemşire ve sağlık memurlarına 850 lira, teknikerlere ise 500-600 lira civarında ek ödeme yapılacak.

MARTTA 20 BİN ATAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Mart ayında da Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararla 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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