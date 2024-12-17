Sağlık Kontrolleri Hayati Önem Taşır

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Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Derya Arğun, her yaştan bireyin yılda en az bir kez genel sağlık kontrolünden geçmesinin önemli olduğunu belirtti.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Derya Arğun, her sene yaptırılması gereken kontrollerin, kan basıncı ölçümü, kilo takibi, vücut kitle indeksi (BMI) ve kan tetkiklerini içerdiğini aktardı.

Özellikle 40 yaş ve üzerindeki bireylerin diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları açısından risk taşıyabildiğin belirten Arğun, "Bu nedenle düzenli olarak kan şekeri, kolesterol ve tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Sigara içenler ve aşırı alkol tüketenler kalp hastalıkları ve karaciğer fonksiyonları açısından risk taşıdığından, bu kişiler daha sık kontrol yaptırmalıdır." ifadesini kullandı.

Arğun, ailede haşimoto tiroidi, romatizmal hastalık veya genetik geçişli hastalığı bulunan bireylerin daha dikkatli olması ve bu hastalıklara yönelik tarama testlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Kanserin erken teşhisle tedavi başarısının yüksek bir hastalık olduğuna değinen Arğun, "Özellikle meme, rahim ağzı ve kolon kanserlerinin taramaları hayat kurtarıcıdır. Kadınlar 40 yaş ve üzerinde mamografi ve ultrason ile meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Yine 21 yaş ve üzerinde, her 3 yılda bir pap-smear testi ile rahim ağzı kanseri taraması açısından değerlendirilmelidir. 50 yaş ve üzerindeki bireylerde kadın ve erkek fark etmeksizin kolonoskopi ve gastroskopi ile mide ve kolon kanseri taraması yapılmalıdır." bilgisini verdi.

Arğun, özellikle ailede kolon kanseri öyküsü varsa risk artacağı için tarama testlerine daha erken başlamanın gerekebileceğini kaydetti.

Kemik sağlığının yaşla birlikte bozulabileceğine dikkati çeken Arğun, "Özellikle kadınlar, menopoz sonrası kemik kaybı yaşayabileceğinden, osteoporoz riski daha yüksektir. Bu nedenle kadınlar 65 yaş ve üzeri veya menopoz sonrası kemik yoğunluğu taraması yaptırmalıdır. Erkeklerde ise 70 yaş ve üzeri osteoporoz riski taşıyan bireylere kemik ölçümü yapılması tavsiye edilir. Sağlık, tüm yaşlarda dikkate alınması gereken bir konu olup, düzenli sağlık kontrolleri, olası sağlık sorunlarının erken tespiti ve tedavi edilmesi için büyük önem taşır. Yeni yıla sağlıklı başlamak ve yıl boyunca sağlığı ön planda tutmak adına bu kontrolleri ihmal etmemek gerektiği unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.