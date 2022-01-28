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Sağlık sektöründe siber güvenlik hayati önem taşıyor - Son Dakika

Sağlık sektöründe siber güvenlik hayati önem taşıyor

28.01.2022 10:32
Sağlık sektöründe siber güvenlik hayati önem taşıyor

Tıbbi görüntüleme ve teşhis alanında dünyanın önde gelen medikal teknoloji şirketlerinden Siemens Healthineers, 28 Ocak Global Veri Gizliliği Günü'nde sağlık sektöründe giderek önem kazanan siber güvenlik konusuna dikkat çekti.

Tıbbi görüntüleme ve teşhis alanında dünyanın önde gelen medikal teknoloji şirketlerinden Siemens Healthineers, 28 Ocak Global Veri Gizliliği Günü'nde sağlık sektöründe giderek önem kazanan siber güvenlik konusuna dikkat çekti. Sağlık kuruluşlarının yüzde 82'si dijital güvenliği en önemli endişelerinden biri olarak görürken, pandemi döneminde siber saldırıların arttığı ve dünyada ölümlere varan sonuçlara yol açtığı belirtildi.

Dünyada dijital dönüşüm tüm hızıyla devam ederken siber güvenliğin kritik önemi giderek artıyor. Özellikle odağında insan hayatı olan sağlık sektöründeki siber güvenlik açıkları, yaşam kaybı dahil geri dönülemez sonuçlara yol açabiliyor. Tıbbi görüntüleme ve teşhis alanında dünyanın önde gelen medikal teknoloji şirketlerinden Siemens Healthineers, 28 Ocak Global Veri Gizliliği Günü dolayısıyla sağlık sektöründe siber güvenlik konusunu gündeme taşıdı.

Dünyada Covid 19 pandemisinin başlangıcından bu yana sağlık sektörüne yönelik siber saldırılar giderek artıyor. CyberPeace Enstitüsü tarafından yapılan ve 33 ülkede sağlık sektörüne yönelik 235'ten fazla siber saldırıyı değerlendiren analiz, kaygı verici sonuçlarıyla durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Buna göre pandeminin başlangıcından bu yana araştırmaya konu olan ülkelerde 10 milyondan fazla kayıt çalındı. 2021'in ilk yarısında ise haftada dört saldırı gerçekleştirildi. Siber saldırılar sonucunda; hasta güvenliği, gizliliği, kişisel mahremiyet ihlalleri ortaya çıkarken, tetkik ve tedavilerde aksama yaşandı. Hastaneler birkaç ay boyunca hizmet veremez hale geldi.

Günümüzde siber güvenlik kavramı, sağlık ve tıbbi cihaz sektörü için hayati önem taşıyor. Sağlık kuruluşlarının yüzde 82'si dijital güvenliği en önemli endişelerinden biri olarak görüyor. Tüm dünyada ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, çok uluslu sağlık örgütleri, sivil toplum örgütleri, tıbbi cihaz üreticileri siber güvenlik konusunda çalışmalar yürütüyor. Siemens Healthineers de son teknolojiye sahip güvenli ürünleri, siber güvenlik hizmetleri ve danışmanlık portföyü ile sağlık kurumlarına siber güvenlik risklerine karşı çözüm sunuyor.

Siemens Healthineers sunduğu, ürün, çözüm ve hizmetleri, HIPAA, GDPR, IEC/ISO 80001, KRITIS B3S gibi uluslararası ve yerel normlar, yönergeler ve yönetmeliklere göre gerçekleştiriyor. Siemens Healthineers'ın siber güvenliğe yönelik faaliyetlerinin hedefinde; bilgi güvenliğine yönelik riskleri ve yaklaşan tehditleri tanımlamak ve çözmek, yeterli güvenlik kontrolleri uygulamak ve bunların etkinliğini izlemek, işin ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak için güvenlik yaklaşımını sürekli iyileştirmek ve etkili bir Siber Güvenlik Yönetimi Sistemi (CYSMS) sağlamak bulunuyor. - İSTANBUL

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geri dönüşüm, Siemens, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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