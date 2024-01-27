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Sağlık-Sen Genel Başkanı: Türk Tabipleri Birliği terörün sözcülüğünü yapmaktan kurtarılmalı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı: Türk Tabipleri Birliği terörün sözcülüğünü yapmaktan kurtarılmalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Faruk Doğan, Türk Tabipleri Birliği'nin terörün sözcülüğünü yapan bir avuç insanın himayesinden kurtarılması gerektiğini belirtti. Doğan, Türk Tabipleri Birliği'nin asıl amacına kavuşması ve hekimleri temsil etmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Türk Tabipleri Birliği terörün sözcülüğünü yapmaktan kurtarılmalı
27.01.2024 - 16:05,
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Faruk Doğan, "Türk Tabipleri Birliği terörün sözcülüğünü yapan, hekimlerimizi temsil etmekten uzak bir avuç insanın himayesinden kurtarılmalı, asıl amacına kavuşturulmalıdır" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Faruk Doğan, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması hakkında yazılı açıklamalarda bulundu.

Doğan, verilen kararın milli vicdanı rahatlattığını ve adalete olan güvenin perçinlediğini söyleyerek, "Şimdi sıra vatan ve millet sevdalısı hekimlerimizde. Kuruluş amacı hekimlerimizin haklarını korumak ve sağlık sistemini geliştirmek olan Türk Tabipleri Birliği, terörün sözcülüğünü yapan, hekimlerimizi temsil etmekten uzak bir avuç insanın himayesinden kurtarılmalı, asıl amacına kavuşturulmalıdır. Bu noktada Sağlık-Sen Hekim Komisyonumuzun çağrısını yineleyerek; vatanını seven, kendisini millete şifaya adayan tüm hekimlerimizi, Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmaya ve mevcut zihniyeti değiştirmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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