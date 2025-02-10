Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

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Elektrik faturalarında yeni tarife yürürlüğe girdi. Sağlık sorunları nedeniyle evde elektrikli cihaz ile yaşayan hastaların ikamet ettiği meskenler ise, elektrikte 1 Şubat'ta devreye giren yeni tarifeden muaf olacak.

10.02.2025 10:16  Güncelleme: 11:44
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Sağlık sorunları nedeniyle evde elektrikli cihaz ile yaşayan hastaların ikamet ettiği meskenler, elektrikte 1 Şubat'ta devreye giren yeni tarifeden muaf olacak. Evlerinde sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı hastaları olan aboneler, geçerli bir sağlık raporunu bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ibraz etmesi halinde düzenlemeden etkilenmeyecek.

GERÇEK MALİYET FATURAYA YANSIYACAK

Elektrik faturalarında yeni tarifeye göre, 2024'te aylık 417 kilovatsaat, yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketime sahip gruplar, 1 Şubat itibarıyla gerçek maliyeti ödeyecek. Elektrik abonelerinin yüzde 97'si ise düzenlemeden etkilenmeyecek. Yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonunun faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak. Öte yandan camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemeden muaf tutulacak.

DAĞITIM ŞİRKETLERİ SAĞLIK RAPORUNUN YENİLENMESİNİ 20 GÜN ÖNCE HATIRLATACAK

Sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı tüketicilerin, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki limiti daha önce olduğu gibi yılda 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek. Elektrik dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu ile işlemleri gerçekleştirecek. Şirketler ayrıca, bu istisnadan faydalanan abonelere sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesini hatırlatacak. Planlı elektrik kesintilerinde ise bu tüketiciler elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla öncelikle bilgilendirilecek.

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemal Bozguç:
    köylerde ısı pompası kullananlar pompaya dewamke 3 0 Yanıtla
  • Tunahan Yaman:
    at yalanı yüzde 97sı etkilenmiyecekmiş 0 1 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Mantıklı bir açıklama 0 0 Yanıtla
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