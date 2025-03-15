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Ekonomi

Sağlıklı Ürün Denetimi Önerisi

TESK Başkanı Palandöken, sağlığa zararlı ürünlerin kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

15.03.2025 09:54
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, üretim merkezlerinde veya alışveriş yapılan yerlerdeki tüketici duyarlılığıdır. Ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığının kontrol edilmesi lazım, yoksa denetimlerin amacına uygun olmaz ve insanların daha sağlıklı beslenmelerini sağlayamaz" dedi.

Bendevi Palandöken, alışveriş yaparken sağlık unsurlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu aktardı. Tüketicilerin korunması için üretim sürecinden itibaren bir denetim mekanizması olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Tarladan soframıza gelinceye kadar yapılacak denetimlerin gerçekten amacına uygun olabilmesi için üretim merkezlerinden başlanması lazım. Örneğin, ürünler piyasaya arz edildikten sonra raftaki ürünün kontrol edilmesi, o ürün tükendikten sonra ancak yapılması gereken denetimlerin de bir işe yaramadığını gösteriyor. Dolayısıyla hem tüketicinin bu konudaki rahatsızlığı hem de esnafın vatandaşla karşı karşıya gelmesine neden oluyor. Tarlada, bu ürünlerin katkı koruyucu şekildeki zirai ilaçlardan arındırılmış olduğu yani üretim künyesinin olması gerekliliği ve üretim sonrasında rafa ve tezgaha konulacak ürünlerin fabrikadaki ana üretim merkezlerinde kontrol edilmesi gereklidir" diye konuştu.

"Ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığının kontrol edilmesi lazım"

Denetimlerin amacına hizmet edebilmesi için tüketici kontrollerinin de çok önemli olduğunu söyleyen Palandöken, "Örneğin, et mi, et mamulleri mi? Tabii ki kaynağında yapılmalı. Hazırlanmış ve rafa konulmuş buzdolabında saklanmış ancak vatandaşın aldıktan sonra tahlil edilmesi gereken ürünler sağlıklı bir şekilde insanların tüketebileceği ürünler olmaktan öteye gitmemelidir. Halbuki üretim merkezlerinde bu kontroller yapıldığında insanlar daha sağlıklı yiyeceklere ulaşmış olacaklar. Tabii ki dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, üretim merkezlerinde veya alışveriş yapılan yerlerdeki tüketici duyarlılığıdır. Ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığının kontrol edilmesi lazım, yoksa denetimlerin amacına uygun olmaz ve insanların daha sağlıklı beslenmelerini sağlayamaz" diye konuştu.

"Sağlığınızın riske girebileceğini şimdiden göz önünde bulundurmanız gerekmektedir"

Alışveriş yaparken vatandaşlarında ürünleri iyi incelemesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Bu açıdan vatandaşların güvenilir noktalardan alışveriş yapması ve otokontrol yapması, belki de denetim sürecine katkıda bulunarak daha sağlıklı ürünler tüketmelerine imkan tanıyacaktır. Bilindiği üzere, her gün yapılan denetimler sonucunda tükettiğimiz ürünlerin ne kadar karmaşık katkı maddeleriyle üretildiği biliniyor ve bu durum insanları mağdur ediyor veya tereddütle yaklaşmalarına neden oluyor. Soruyorlar, bu üründe bir sorun var mı diye; halbuki, bu ürünün başında bu kontroller yapılmış olsaydı, hem vatandaşların sağlıklı gıdalara erişimi kolaylaşacak hem de insanların en önemli ihtiyaçları olan temel gıda maddelerinde veya kullanılan temizlik malzemelerindeki kimyasal içeriklerin gerçekten ürün üzerinde yazıldığı gibi olmadığını merdiven altı üretimlerinin tespiti mümkün olabilecekti. Bu nedenle, akşam karanlığında araçların arkasında veya bilmediğiniz yerlerde ucuz fiyatlı ürünler almak istiyorsanız, sağlığınızın riske girebileceğini şimdiden göz önünde bulundurmanız gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Alışveriş, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Tesk, Tesk, Son Dakika

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