SAHA 2026 Fuarı'nda Türk Savunma Sanayi Parladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SAHA 2026 Fuarı'nda Türk Savunma Sanayi Parladı

06.05.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTO Başkanı Avdagiç, SAHA 2026 Fuarı'nda 203 ürün tanıtıldığını ve Türkiye'nin güçlendiğini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 203 yeni ürün tanıtımı ve 164 imza töreniyle göğsümüzü kabarttı." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, savunma sanayisinin adeta altın çağını yaşadığını, yeni savunma teknolojisi konseptinde Türkiye'nin açık ara önde olduğunu belirtti.

Askeri ihracat anlaşmalarına her geçen gün yenileri eklenirken, SAHA 2026'da buna bir kez daha şahit olduklarını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 203 yeni ürün tanıtımı ve 164 imza töreniyle göğsümüzü kabarttı. SAHA 2026'da KOBİ'lerin küresel pazarlara erişiminin, finansmana ulaşımının ve uluslararası işbirliklerine entegrasyonunun desteklenmesini çok değerli buluyoruz. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde katettiği mesafe, AB güvenlik mimarisinin kendisinden bağımsız düşünülemeyeceğini ortaya koyuyor. AB ile karşılıklı yakınlaşma da bu başarının doğal sonucu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaş, savunma konseptlerini güncelledi."

Avdagiç, İHA'lar, otonom sistemler, taktik füzeler ve nitelikli dronların öne çıktığı bu yeni dönemde Türkiye'nin birçok ülkenin önünde konumlandığını belirterek, sanayi alanlarının artmasıyla Türkiye'nin üretim gücünün daha da yaygınlaştığını dile getirdi.

İş dünyası olarak bu vizyonun güçlü bir paydaşı olduklarını ifade eden Avdagiç, "Türk şirketlerinin küresel pazarlara entegrasyonu ile ülkemiz, savunma sanayisinde daha da güçlü bir aktör olacaktır." açıklamasında bulundu.

Avdagiç, Avrupa'nın Orta Doğu'daki savaşın ardından Türkiye'ye bakışını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Avdagiç, İTO olarak her platformda dile getirdikleri Türkiye'nin "yakın tedarik üssü" avantajının, AB'nin Çin ve İran kaynaklı gelişmeler sonrasında Türkiye'den ithalatını artırma eğilimiyle örtüştüğünü vurguladı.

Bu durumun giderek daha net anlaşıldığını ifade eden Avdagiç, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul'u, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ı ve fuara katkı sağlayan tüm paydaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SAHA 2026 Fuarı'nda Türk Savunma Sanayi Parladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:26:31. #7.12#
SON DAKİKA: SAHA 2026 Fuarı'nda Türk Savunma Sanayi Parladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.