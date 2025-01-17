Sahibinden.com'dan Sanal Tur Yeniliği

Ekonomi

sahibinden.com, "Sanal Tur" özelliğini vasıta kategorisinde kullanıma sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara daha gerçekçi bir dijital mekan turu deneyimi sunmak ve emlak profesyonellerinin iş verimliliğini artırmak amacıyla sahibinden.com'un hayata geçirdiği Sanal Tur hizmetinin kapsamı genişletildi.

sahibinden.com'un Sanal Tur hizmeti, vasıta kategorisine eklendi. Bu sayede kullanıcılar, sitede yer alan araçları 3 boyutlu olarak inceleme imkanı bulacak.

sahibinden.com'un bu özelliği, dijital ortamda araçların her açıdan incelenebilmesini sağlayarak ilan sahipleri ve potansiyel alıcıların daha doğru ve şeffaf bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, Sanal Tur özelliğiyle sadece cep telefonlarını kullanarak araçları 3 boyutlu bir ortamda sergileyebiliyor ve araçlar, 360 derece döndürülerek incelenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, şirketin AR-GE merkezinde tasarlanan Sanal Tur özelliğinin, dünyadaki benzerlerine göre fark yaratarak emlak kategorisinde büyük beğeni topladığını belirtti.

Biçer, "Şimdi de aynı deneyimi araç inceleme sürecine taşıyarak, vasıta kategorisinde de büyük bir fark yaratacağımıza inanıyoruz. Bu yenilikle, hem kurumsal müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırıp değer yaratmayı, hem de son kullanıcılarımızın araç satın alma sürecinde karar almalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.