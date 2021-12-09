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sahibinden.com yeni hizmeti "S-Garajım"ı tanıttı - Son Dakika

sahibinden.com yeni hizmeti "S-Garajım"ı tanıttı

09.12.2021 15:22
sahibinden.com yeni hizmeti "S-Garajım"ı tanıttı

sahibinden.com, Oto360 platformu kapsamında milyonlarca araç sahibinin aracıyla ilgili ihtiyaç duyduğu veya takip etmek istediği bilgileri bir arada bulabileceği "S-Garajım" servisini kullanıcıların beğenisine sundu.

sahibinden.com, Oto360 platformu kapsamında milyonlarca araç sahibinin aracıyla ilgili ihtiyaç duyduğu veya takip etmek istediği bilgileri bir arada bulabileceği "S-Garajım" servisini kullanıcıların beğenisine sundu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, Oto360 kapsamında yeni hizmete sunulan S-Garajım, araç alım satımı esnasında ihtiyaç duyulan mevcut servislere ek olarak, araç sahiplerine araçlarıyla ilgili konularda uçtan uca deneyim sunmayı hedefliyor.

S-Garajım'a aracını ekleyen kullanıcılara araçlarıyla ilgili 2.el fiyat tarihçesi, güncel piyasa değeri gibi bilgiler detaylı analizlerle sunulmakla birlikte, düzenli yerine getirilmesi gereken MTV ödemesi, yaz ve kış lastiğine geçiş, servis bakımı gibi işler hakkında gerekli hatırlatmalar yapılıyor.

Kullanıcılar dilerlerse araçlarına ilişkin ilgili belgelerini S-Garajım'a yükleyerek güvenle dijital ortamda saklayabiliyor, istedikleri zaman erişebiliyor. S-Garajım ayrıca, ihtiyaç durumunda il bazında kolayca görüntülenebilecek yetkili bayi bilgilerinin sunulmasına ek olarak aracın marka ve modeline uygun yedek parçaların listesini filtreleyerek kullanıcıya sunuyor.

Otomotiv pazarındaki hareketlilik çevrim içi devam ediyor

TÜİK'in eylül ayı verilerine göre yıl başından itibaren 3,9 milyon otomobilin el değiştirdiği otomotiv pazarındaki hareketlilik sahibinden.com'un "Vasıta" kategorisine de yansıyor. Ocak- Kasım 2021 ayları arasında tüm Türkiye'den kullanıcılar, araç alım ve satımı için vasıta kategorisine 9 milyondan fazla ilan verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, Oto360 servisinin kullanıcıları tarafından beğeniyle karşılandığını ve kullanım oranının her ay giderek arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"S-Garajım ile sunduğumuz tamamlayıcı hizmetler de üyelerimizin araçlarıyla ilgili takip etmek istedikleri konuları tek ara yüzden sunmaya ve araç piyasasındaki değişimleri de daha yakından takip etmelerine olanak sağlıyor. Araç sahipliği deneyimine yeni bir boyut kazandıran bu hizmetimiz sayesinde ilerleyen dönemlerde kullanıcılarımız var olan hizmetlere ek olarak farklı avantajlarla da karşılaşacak"

Tragger, Mtv, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi sahibinden.com yeni hizmeti 'S-Garajım'ı tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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