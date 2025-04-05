Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder mahallesinde bulunan mobilya sanayi sitesi bölgesi Siteler'de meydana gelen olayda sahte alkol tükettiği belirlenen iki şahıs, Ereğli sokak kesişiminde durdu. Şahıslardan biri alkolün ektisiyle ayakta durmakta zorluk çekerek yere yığıldı. Bir diğer şahsın ise panik içerisinde yoldan geçen vasıtaları durdurmaya çalıştığı görülürken, yere yığılan şahıs ise olay yerinde hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA CAN VERDİ

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın sahte alkol tüketiminden öldüğü belirlendi. O anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

"DOLMUŞ ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR FAKAT..."

Olayı güvenlik kamerasından izleyen Siteler esnafı Sedat Kamcı "Sabah saat 10.30-11.00 arasında burada bir arkadaşım aradı beni. Bana burada bir olay olduğunu söyledi. Buna istinaden güvenlik kamerası kayıtları vardı bizde onları araştırdım. Sabah saat 05.30 civarlarında aşağı sokaktan yukarıya doğru iki ayakta zor duruyorlar. Birisi tam benim bulunduğum bölgede yatıyor kalıyor. Diğer arkadaş da ortada taksi çevirmeye çalışıyor, dolmuş çevirmeye çalışıyor. Fakat kimse durmuyor. Dolmuş da müşteri olduğunu düşünüyor herhalde. Başta yavaşlıyorlar akabinde bekleyen olmuyor. Tahmini yarım saat sonra da ambulans geliyor" ifadelerini kullandı.