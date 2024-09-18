Sahte Ballara Dikkat - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Ballara Dikkat

Sahte Ballara Dikkat

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı, sahte ballara karşı tüketicileri uyardı ve direkt arıcılardan alış önerdi.

18.09.2024 11:21
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Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, "Her yıl sahte ballar piyasaya sürülerek vatandaşlara yediriliyor" dedi.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, sahte ballara karşı vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmasını isteyerek, "Bazı insanlar haksız para kazanmak uğruna hilelere başvurmaktadır. Bu her üründe olduğu gibi balda da var. Tüketici hiç bir zaman aldanmasın" dedi.

2024 yılı bal fiyatlarını belirlemek için arıcılarla bir araya gelip maliyetleri hesaplayarak en uygun fiyatı belirlediklerini söyleyen Evliyaoğlu, "Fiyatları belirlerken yıllık maliyetleri baz aldık. Fiyatlarımız, normal ballarda 700 TL olarak belirlenirken, marka tescilli ballarda ise bu rakam 1000 TL olarak belirlendi. Ancak bu bölge Kafkas arısı koruma alanı olduğu için sadece Artvin ve Ardahanlı arıcılar bu bölgeyi kullanabiliyor ve birbirlerine gidip gelebiliyorlar. Artvinli arıcılar bal sezonunda Ardahan'da bulunarak Ardahan balı diye bal fiyatını 350 TL'den satışını yaptıklarını tespit edince biz de müdahale ettik. Çünkü fiyat hesaplaması yaparken maliyetleri hesapladık ve bunun sonucunda fiyatı belirledik" diye konuştu.

Ardahan'da bal satışı yapan bazı marketlerde bal adı altına ucuza satılan ürünlerin doğal olmadığına da değinen Başkan Evliyaoğlu tüketicilere bu konuda uyarılarda bulundu.

Evliyaoğlu, "Tüketicilerimize önerimiz, direkt arıcıya ulaşarak ballarını arıcılardan alsınlar. Bazı marketlerde bal adı altına ucuza satılan ürünlerin satıldığını görüyoruz. Maalesef resmen glikoz şurubu getirilip arıya verilerek elde edilen ballardır. Çünkü maliyetler belli ve ucuz satılan ballarda hile olduğu belli. Bizler de üretici olarak fiyatların düşük olmasını isteriz ama maliyetler belli. Bu konuda tüketicilerimize bal alırken marketlerden değil de üreticilerden almaları konusunda tavsiyede bulunuyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, ardahan, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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