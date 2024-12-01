Sahte Dolar İddiaları Altın Talebini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Sahte Dolar İddiaları Altın Talebini Artırdı

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Hatay'da sahte dolar söylentileri, vatandaşların altına olan ilgisini ve alımını artırdı.

01.12.2024 09:49
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Piyasalardaki sahte dolar söylentisi altına olan rağbeti arttırdı

HATAY - Ülke geneline sahte dolar yayıldığı iddiaları Hatay'da vatandaşların altına alan rağbetini arttırdı. Güneyler Kuyumculuk hazine müdürü Remzi Sudan, vatandaşların yatırım için güvenli liman olan altına sığındığını söyledi.

Son günlerde piyasalarda sahte 50 ve 100 Dolar olduğu söylentileri vatandaşların dövize olan ilgisini azaltmaya başlamıştı. Yatırım yapmak isteyen ve elindeki mevcut parasını güvenceye almak isteyen vatandaşların güvenli limanı altın oldu. Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında faaliyet gösteren Güneyler Kuyumculuk'ta vatandaşların mücevher alımında uğrak noktaları arasında. Güneyler Kuyumculuk hazine müdürü Remzi Sudan, ABD seçimleri ve sahte dolar söylentileri sonrası vatandaşların altına olan rağbetinin arttığını söyledi.

Altının tarihte hiçbir zaman değer kaybetmediğini dile getiren Remzi Sudan, "Piyasa çok fazla sahte dövizin olması, döviz büfelerinin ve bankaların dolardan çekimser tutumları insanları altın almaya itiyor. ABD seçimleri ve borsadaki spekülatif hareketler bunların tamamı, insanları en güvenli yatırım aracı olan altına yönlendiriyor. Deprem felaketinde de gördüğümüz gibi insanlar yanlarında rahatlıkla taşıyabilecekleri, afet anında üzerlerinde bulundurabilecekleri yatırımlar düşünüyorlar. Haliyle buda insanları en basit seçim olan altına itiyor. 24 ayar has altın şuan da 3 bin 80 TL fiyatlarında. Bu geçtiğimiz haftalarda seçim kaynaklı ufak bir düşüş yaşasa da yeniden yükselmeye başladı. Altın hiçbir zaman değer kaybetmedi, değer kaybetmeyecekte. En güvenli liman her daim altındı" dedi.

Sahte Dolar İddiaları Altın Talebini Artırdı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Sudan, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahte Dolar İddiaları Altın Talebini Artırdı - Son Dakika

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