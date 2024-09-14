Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi - Son Dakika
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Ekonomi

Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi

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Aydın'da bir şahıs pazar yerinde satacağı "köy zeytinyağı" olarak nitelendirdiği ürünün içerisine ayçiçek yağı katarken görüntülendi.

14.09.2024 14:22
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Aydın'daki Salı pazarında "Köy zeytinyağı" sattığını belirten şahıs, ürünlerine ayçiçek yağı katarken görüntülendi. Çevredekilere aldırış etmeden zeytinyağına ayçiçek yağı katan şahsın görüntüleri kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Görüntüyü izleyenler "Bu ülkede herkes çakal olmuş" demekten kendini alamadı.

"ESKİDEN SÜTE SU KATARLARDI"

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "Gençlik bozuldu diyen dayı", "Eskiden süte su katarlardı", "Yazıktır, günahtır. Kimse kul hakkından çekinmez olmuş", "Allah bildiği gibi yapsın."

Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi

Yerel Haberler, Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çakal, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • ferhat eser: sahtekarlık terör suçu kapsamına alınmalı 385 9 Yanıtla
  • Erkan yesil: Biz böyle bir toplum değildik ne oldu bizlere yazıklar olsun 332 12 Yanıtla
  • tuncay doğancı: sor elhamdülillah müslümanım der :) 265 32 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Hamdolsun dini bütün insanlar yetiştirdi akapa 161 123 Yanıtla
  • Capan Ozdemir: Videoyu çeken kişi ayıp değilmi utanmıyor musun şeklinde bağırmasını isterdim 206 2 Yanıtla
  • Mahmut erdim: Adam belki kendine yapıyor. Sade zeytinyağı ağır geliyordur...Yarın gerçek bambaşkaymis dersiniz. Ama eğer doğru ise, öteki tarafda zeytinyağında kızartma yaparlar adamı. Denk geldim sahte ürün satanlara ama kızmadım, çünkü mahşerde hesaplaşacağız. 46 95 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hırsızlık diz boyu her yerde var bunlardan adilik 128 4 Yanıtla
  • Sema Kircali: Bu dünya bir şekilde gecer ya öbür dunya hesabini zor verirsin kul hakkının 106 8 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: Anlı'nın teri ile gerçek üreticileride ister istemez etkiliyor 82 6 Yanıtla
  • Şenel Demircan: Haram helal ver Allahım çoluk çocuk yer Allahım artik insanlar böyle öteki dünyayı düşünen yok 80 3 Yanıtla
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