Herkes çakal olmuş! Güpegündüz pazar yerinde yapılan sahtekarlık böyle görüntülendi

Mahmut erdim:

Adam belki kendine yapıyor. Sade zeytinyağı ağır geliyordur...Yarın gerçek bambaşkaymis dersiniz. Ama eğer doğru ise, öteki tarafda zeytinyağında kızartma yaparlar adamı. Denk geldim sahte ürün satanlara ama kızmadım, çünkü mahşerde hesaplaşacağız.