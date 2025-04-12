Saimbeyli Belediyesinden Çiftçilere Gübre Desteği

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde belediye tarafından üreticilere gübre desteği verildi.

Saimbeyli Belediyesinin, ilçe genelinde tarımla uğraşan çiftçilere destek olmaya devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede belediye tarafından temin edilen gübre ve tarım ilaçları kiraz ve bağcılıkla uğraşan çiftçilere ücretsiz olarak teslim edildi.

Üreticiye desteklerinin devam edeceğini belirten Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal," Çiftçimizin yanındayız, ilçemizde kiraz bahçeleri ve bağcılıkla uğraşan kıymetli çiftçilerimize bir tır dolusu tarım ilacı ve sıvı gübre temin edilerek ücretsiz dağıtımı gerçekleştirildi . Saimbeyli Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bugün de üretimin, emeğin ve alın terinin yanındayız. Çiftçilerimizin daha verimli, daha güçlü bir sezon geçirmesi için tüm imkanlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. İlçemizin her köşesinde üretime, gelişime ve eğitime katkı sunmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz, sizler için buradayız, sizler için çalışıyoruz" dedi. - ADANA