Saimbeyli\'de Atıl Araziler Üretime Kazandırılıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde atıl araziler üretime kazandırılmaya başlandı, atılan tohumlar büyüdü hasada hazır hale geldi.

Saimbeyli Belediyesi tarafından başkan Mahmut Dal'ın talimatıyla atıl araziler üretken belediyecilik anlayışıyla bu yıl ilk kez deneme amaçlı buğday ekimi yapıldı. Atılan tohumlar büyürken önümüzdeki günlerde hasadının yapılacağı belirtildi. "Taner" çeşidi buğdayın 60 dönüm arazide ekildiği proje, verimin yüksek olmasının beklendiği ifade edildi. Bu yıl beklenen verimin alınmasıyla 60 dönüm de başlayan üretimin önce 500 ardından da bin dönüme çıkarılacağı kaydedildi.

Çalışmanın hem üretime hem de belediye bütçesine önemli katkılar sunduğunu belirten Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, "Bu yıl 60 dönüm arazide 'Taner' buğdayı ektik ve çok güzel bir verim aldık. İnşallah önümüzdeki yıl bu alanı 500, ardından da bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Hem belediyemize gelir sağlamak hem de bölgemizdeki atıl arazileri üretime kazandırmak istiyoruz" dedi.

Buğday temininde destek sağlayan Tufanbeyli Kooperatif Başkanı Ekrem Keçe'ye ve Hüseyin Bulanık'a teşekkür eden Başkan Dal, "Bu proje sadece belediyemiz için değil, bölgemiz adına da örnek olacak. Hasat için geri sayım başladı" ifadelerini kullandı. - ADANA