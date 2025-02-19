Saimbeyli'de Turizm ve Tarım İçin İlk Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Saimbeyli'de Turizm ve Tarım İçin İlk Çalıştay Düzenlendi

Saimbeyli\'de Turizm ve Tarım İçin İlk Çalıştay Düzenlendi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk kez turizm, tarih ve tarım alanlarında kalkınmayı hedefleyen bir çalıştay düzenlendi. Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, ilgili kurumlar ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

19.02.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk kez ilçenin turizm, tarih ve tarım alanlarında kalkınması için çalıştay düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle düzenlenen "Saimbeyli Çalıştayı" belediye konferans salonunda gerçekleşti. Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir'in de katılım sağladığı toplantıya, kamu kurumları amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, devlet millet el ele vererek ilçede tarih, ekoturizm ve tarım alanında şehirlerden köylere gençleri dönüşünü hızlandıracak projeler üreteceklerini söyledi.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ise, Kuzey Adana'nın her alanda büyük zenginlikleri olduğunu bunu gelecek nesillere aktaracak projeleri geliştireceklerini ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Saimbeyli'de Turizm ve Tarım İçin İlk Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika

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