Sakarya 10 ayda 4 milyar 436 milyon 670 bin dolarlık dış satımla 7. sırada yer aldı - Son Dakika
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Sakarya 10 ayda 4 milyar 436 milyon 670 bin dolarlık dış satımla 7. sırada yer aldı

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Sakarya, yılın 10 aylık ocak-ekim döneminde 4 milyar 436 milyon 670 bin dolarlık dış satım gerçekleştirerek ülke genelinde yedinci sırada yer aldı. Kentin ihracatında yüzde 82,82 payla otomotiv ilk sırada gelirken, en fazla dış satım 720 milyon 553 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya, yılın 10 aylık döneminde 4 milyar 436 milyon 670 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-ekim döneminde ülke ihracatına yüzde 2,15 katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Yılın 10 ayında 146 ülke ve 9 serbest bölgeye 4 milyar 436 milyon 670 bin dolarlık satış yapan Sakarya, sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 82,82 ile otomotivde gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi firmaların üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, bu sektörde 3 milyar 674 milyon 728 bin dolarlık ihracata imza attı.

Kentten en çok ihracat yapılan ikinci sektör ise 130 milyon 110 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bunu, 88 milyon 348 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 79 milyon 214 bin dolarla çelik, 66 milyon 313 bin dolarla makine ve aksamları takip etti.

Ocak-ekim döneminde kentten en fazla ihracat, 720 milyon 553 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 629 milyon 889 bin dolarla İspanya, 570 milyon 756 bin dolarla Polonya, 356 milyon 471 bin dolarla İtalya ve 355 milyon 817 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin ekimde 429 milyon 384 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yılın 10 ayında kümülatif ihracatı 4,5 milyar dolara yaklaşan kentin en çok dış satım yapan yedinci il konumunu koruduğunu belirten Altuğ, "Tüm bu ciddi rekabet ortamına, maliyet baskısına ve coğrafi gerilimlere rağmen dünya için canla başla üreten tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyor, herkese işlerinde bereket ve bol kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
OtomobilEkonomiSakaryaFransaSon Dakika

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