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Sakarya 2022'ye 428,7 milyon dolarlık ihracatla başladı - Son Dakika

Sakarya 2022'ye 428,7 milyon dolarlık ihracatla başladı

10.02.2022 11:05
Sakarya 2022'ye 428,7 milyon dolarlık ihracatla başladı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya, yılın ilk ayında 119 ülkeye 428 milyon 680 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip Sakarya, yılın ilk ayında 119 ülkeye 428 milyon 680 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, bu dönemde ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. basamakta yer aldı.

Yılın ilk ayında 119 ülke ve 8 serbest bölgeye 428 milyon 680 bin dolarlık dış satış gerçekleştiren Sakarya, Türkiye'nin ihracat pastasına yüzde 2,64 katkı sağladı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 87 ile otomotiv sektörünün oldu. Sektörden geçen ay yapılan dış satım 373 milyon 248 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ikinci sırada 7 milyon 415 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 6 milyon 745 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 6 milyon 643 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 6 milyon 79 bin dolarla "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" izledi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 51 milyon 550 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayına göre kentten bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 24,9 artış yaşandı.

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 42 milyon 239 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeyi 38 milyon 699 bin dolarla Almanya, 36 milyon 616 bin dolarla Polonya ve 35 milyon 699 bin dolarla İspanya izledi.

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat artışı yüzde 7,1 ile İspanya'ya kaydedildi.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya 2022'ye 428,7 milyon dolarlık ihracatla başladı - Son Dakika Ekonomi


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