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Sakarya, 5,7 Milyar Dolarlık İhracatla Rekor Kırdı - Son Dakika
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Sakarya, 5,7 Milyar Dolarlık İhracatla Rekor Kırdı

Sakarya, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre geçen yıl 5,7 milyar dolarlık ihracat yaparak tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştı. Sakarya'dan 164 ülkeye ürün gönderildiği belirtilirken, Polonya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya ihracatta başı çeken ülkeler oldu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ise Sakarya'nın dünya ticaretindeki etkinliğini artırmaya devam ettiğini ve yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim konusunda yatırımlarını şekillendirdiklerini belirtti.

Sakarya, 5,7 Milyar Dolarlık İhracatla Rekor Kırdı
04.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:13
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Sakarya geçen yıl 5,7 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisince açıklanan veriler doğrultusunda Sakarya, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla 5,7 milyar dolarlık ihracat yaptı. Tarihinin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşan Sakarya'dan 164 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ihracatta başı çeken ilk 5 ülke ise Polonya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın her geçen gün dünya ticaretinde etkinliğini artırmaya devam ettiğini belirtti.

Dünyada üretim modellerinin değiştiğine, ticaretin artık daha da rekabetçi ve hızlı olmayı gerektirdiğine işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın hastalıklar, doğal afetler, sıcak savaşlar ticaretin dengesini bozdu. Sakarya olarak bizler geleceği dünden tasarlayarak tüm dünya için üretmeyi benimsemiş bir şehiriz. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretimi merkeze alarak yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Sanayide yeşil dönüşümü teşvik edici uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ur-Ge projelerimiz buna örnektir. Bu hamlelerimizle umuyoruz ki ihracatta yükselişimiz devam edecek. İhracat rekorunu kırmamızdaki en büyük pay sahibi olan, yarattıkları katma değerli üretimle bizleri dünya ticaretinde öne taşıyan Sakarya'mızın kıymetli iş dünyasına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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