Sakarya 9 ayda 4 milyar 8 milyon dolarlık ihracat yaparak otomotivde lider kaldı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 9 ayında ülke ekonomisine 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına yüzde 2,18 oranında katkıda bulunan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Kentten bu dönemde 143 ülke ve 9 serbest bölgeye ihracat yapıldı.

Sakarya'nın geçen sene 9 aylık dönemde 4 milyar 63 milyon 135 bin dolar olan ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 1,3 azalışla 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kent, sektörel bazda en çok dış satımı yüzde 82,96 ile otomotiv sektöründe yaptı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya'nın bu sektörde geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyar 460 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 3,9 azalışla 3 milyar 325 milyon 737 bin dolarda kaldı.

Yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre 25 sektörün 12'sinde ihracatı artan Sakarya'da en fazla yükseliş ise yüzde 595,4 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 10 sektörün verileri şöyle: