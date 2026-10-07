Sakarya 9 ayda 4 milyar 8 milyon dolarlık ihracat yaparak otomotivde lider kaldı - Son Dakika
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Sakarya 9 ayda 4 milyar 8 milyon dolarlık ihracat yaparak otomotivde lider kaldı

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Sakarya, ocak-eylül döneminde 4 milyar 8 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kentin dış satımında yüzde 82,96 payla otomotiv lider kalırken, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azaldı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 9 ayında ülke ekonomisine 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına yüzde 2,18 oranında katkıda bulunan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Kentten bu dönemde 143 ülke ve 9 serbest bölgeye ihracat yapıldı.

Sakarya'nın geçen sene 9 aylık dönemde 4 milyar 63 milyon 135 bin dolar olan ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 1,3 azalışla 4 milyar 8 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kent, sektörel bazda en çok dış satımı yüzde 82,96 ile otomotiv sektöründe yaptı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya'nın bu sektörde geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyar 460 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatı, bu sene aynı dönemde yüzde 3,9 azalışla 3 milyar 325 milyon 737 bin dolarda kaldı.

Yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre 25 sektörün 12'sinde ihracatı artan Sakarya'da en fazla yükseliş ise yüzde 595,4 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan 10 sektörün verileri şöyle:

Sektör

2025 Ocak- Eylül (Bin $)

2026 Ocak-Eylül (Bin $)

Fark (Yüzde)
Otomotiv endüstrisi

3.460.883

3.325.737

-3,9
Demir ve demir dışı metaller

130.474

117.864

-9,7
Kimyevi maddeler ve mamulleri

70.460

79.320

12,6
Çelik

61.888

70.428

13,8
Makine ve aksamları

56.647

60.035

6
Elektrik ve elektronik

45.153

52.537

16,4
İklimlendirme sanayisi

53.543

48.223

-9,9
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri

22.948

32.008

39,5
Mücevher

3.746

26.056

595,4
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri

32.380

24.793

-23,4
- En fazla ihracat Fransa'ya

Ocak-eylül döneminde kentten en fazla ihracat 660 milyon 906 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Bu ülkeyi, 584 milyon 417 bin dolarla İspanya, 512 milyon 336 bin dolarla Polonya, 326 milyon 476 bin dolarla Birleşik Krallık ve 310 milyon 690 bin dolarla İtalya izledi.

Yılın 9 ayında Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat verileri şöyle:

Ülke

2025 Ocak-Eylül (Bin $)

2026 Ocak-Eylül (Bin $)

Fark (Yüzde)
Fransa

592.176

660.906

11,6
İspanya

450.340

584.417

29,8
Polonya

541.581

512.336

-5,4
Birleşik Krallık

482.586

326.476

-32,3
İtalya

266.849

310.690

16,4
Romanya

145.169

220.000

51,5
Almanya

343.438

144.789

-57,8
Çekya

94.567

99.923

5,7
Belçika

139.040

93.024

-33,1
İsveç

58.476

85.051

45,4

Kaynak: AA
OtomobilSakaryaİhracatEkonomiEylülSon Dakika

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