Sakarya Botanik Vadisi'nde 2,5 milyon fide toprakla buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesince geçen yıl oluşturulan Botanik Vadisi'ne bugüne kadar 2,5 milyon fide dikildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ekrem Yüce, Botanik Vadisi'nde kuşburnu ekimi çalışmalarına katıldı, yetkililerden bilgi aldı.

Kuşburnu fidelerini toprakla buluşturan Yüce, şu ana kadar vadide 2,5 milyon fide dikimi gerçekleştirildiğini, 100 bin kuşburnu fidesinin de dikimini planladıklarını bildirdi.

Ekimi gerçekleştirilen onlarca çeşit bitkinin hepsinin çok kıymetli olduğunu belirten Yüce, "Burada Alman firmayla iş birliği halinde tamamen alım garantili şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada üretilen ürünlerin tamamını o günkü rayiç bedel neyse o bedel karşılığında satıyoruz. Bunun yarı sıra firmadan teknik destek, plan ve malzeme destekleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vadide tıbbi, aromatik bitkiler yetişiyor"

Yüce, Türkiye'de var olan kuşburnunun hasadının çok uğraş gerektirdiğine işaret ederek, "Bu konuda Almanya'dan kuşburnu hasadı için özel makine siparişi verdik. Daha önce biberiye hasadında da özel makine kullanmıştık. Kuşburnu bitkisi marmelat, şurup gibi ürünlerin yapılmasının yanı sıra kimya, kozmetik ve gıda sektörlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle kuşburnuna özel değer veriyoruz. Tamamen organik ve doğaldır." açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar 70 bin kuşburnu fidesinin dikiminin tamamlandığını belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Kalan fideleri de planlarımız doğrultusunda hızlıca toprakla buluşturacağız. 70 kilometrelik vadimiz topraklarında kuşburnunun yanı sıra defne, lavanta, biberiye ve ada çayı gibi tıbbi, aromatik bitkiler de yetişiyor. Bir ürünün hasadını gerçekleştirdikten sonra hemen yeni ürünün ekim işlemlerini yapıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız, mühendislerimizle beraber vadimizi adeta cennet vadisine dönüştürüyor, hafta içi, sonu demeden çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz."