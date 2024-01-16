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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 ticari taksi durağının işletmesi için ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 ticari taksi durağının işletmesi için ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan 10 ticari taksi durağının işletmesi için ihale düzenleyecek. İlk ihale 23 Ocak'ta yapılacak ve 6 farklı taksi durağı için işletme hakkı ihale edilecek. İkinci ihale ise 30 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve 4 farklı taksi durağı için işletme hakkı ihale edilecek. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre açık teklif usulüyle yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 ticari taksi durağının işletmesi için ihaleye çıkıyor
16.01.2024 - 15:26,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında bulunan 10 ticari taksi durak yerinin işletilmesi için ihaleye çıkıyor.

Toplam 10 ticari taksi durak yeri için gerçekleştirilecek ihalelerin ilki, 23 Ocak Salı günü yapılacak. İlk ihalede, Kocaali Bizim Taksi Durağına 5 plakalık, Kocaali Garaj Taksi Durağına 2 plakalık, Kocaali Hastane Taksi Durağına 6 plakalık, Kocaali Kirazlı Taksi Durağına 5 plakalık, Sadıka Sabancı Hastane Taksi Durağına 5 plakalık ve Yazlık Taksi Durağına 5 plakalık işletme hakkı ihale edilecek. 30 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise Akyazı AVM Taksi Durağına 6 plakalık, Akyazı Terminal Taksi Durağına 5 plakalık, Arifiye İstasyon Taksi Durağına 2 plakalık ve Beşköprü Taksi Durağına 5 plakalık işletme hakkı ihale edilecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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