Üye Girişi
Sakarya'da 2021'de üretilen 204 bin 832 araç dünya yollarında - Son Dakika

Sakarya'da 2021'de üretilen 204 bin 832 araç dünya yollarında

27.01.2022 11:03
Sakarya'da 2021'de üretilen 204 bin 832 araç dünya yollarında

Türkiye'nin otomotiv ihracatında geçen yıl yüzde 21,4'lük paya sahip Sakarya, ürettiği 281 bin 218 aracın yüzde 72,8'ini yurt dışına sattı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında geçen yıl yüzde 21,4'lük paya sahip Sakarya, ürettiği 281 bin 218 aracın yüzde 72,8'ini yurt dışına sattı.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8'inci sırada bulunan Sakarya, geçen yıl 152 ülke ve 9 serbest bölgeye 5 milyar 99 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle öne çıkan kentte, en fazla ihracat, 4 milyar 472 milyon 709 bin dolarla otomotiv alanında yapıldı. Sakarya, geçen yıl söz konusu sektördeki dış satışını 2020'ye göre yüzde 11,7 artırmayı başardı.

Banttan indirilen her 100 araçtan 73'ü yurt dışına satıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2021 yılında traktör de dahil üretilen 1 milyon 331 bin 643 araçtan 954 bin 43'ü ihraç edildi.

Bu satışta yüzde 21,4'lük paya sahip Sakarya, ürettiği 281 bin 218 aracın yüzde 72,8'ine denk gelen 204 bin 832'sini ihraç etti. Böylece banttan indirilen her 100 araçtan 73'ü yurt dışına satıldı.

Ayrıca, kentte günde 770 araç banttan indirildi, 561'i ihraç edildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 230 bin 421 otomobil, 159 kamyonet, 722 otobüs, 767 midibüs, 589 küçük kamyon ve 48 bin 560 traktör üretti.

Toyota üretim ve ihracatta lider

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota zirvedeki yerini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, geçen yıl toplamda 230 bin 421 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 81,5'ine denk gelen 187 bin 907 aracı ihraç etti.

Geçen yıl 48 bin 560 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 33,3'üne denk gelen 16 bin 176 traktörü yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da 2021'de ürettiği 2 bin 237 aracın 749'unu ihraç etti.

YORUMLAR
500

Türkiye, Tragger, Sakarya, TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da 2021'de üretilen 204 bin 832 araç dünya yollarında - Son Dakika Ekonomi


İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil İGA CEO'sundan açıklama geldi! İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı: 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil         
11:11
Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı         
10:59
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12

Son Dakika Haberleri
10:58 Çektiği son fotoğrafta hırsızı görüntülemiş! Telefonu çalınmıştı
10:47 Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...
10:45 Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!
10:32 Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı
08:53 İş yerine 1 ayda 4 kez hırsız giren esnaf isyan etti: Bugün yarın yine gelir bekliyoruz
10:02 96 suç kaydı var, 13 suçtan aranıyor, 36 kez yakalandı! Hırsızlığa devam ediyor
10:28 Yoğun kar yağışı pazar tezgahlarını da etkiledi! Domates, biber ve patlıcan iki katına çıktı
10:24 Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
10:14 Türkiye resmen buz kesecek! Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Buzlanma ve dona dikkat!
10:12 Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 11:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 2021'de üretilen 204 bin 832 araç dünya yollarında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement