İstiridye mantarı üretimi hızla devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Sera AŞ bünyesinde bin 500 metrekarelik alan üzerinde kurulan mantar üretim tesisini ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, "İstiridye mantarı üretimimiz hızla devam ediyor. Yılda 4 kez hasat yapacağımız üretim tesisimizde toplamda 16-20 ton arası istiridye mantarı üretimi gerçekleştireceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sera AŞ bünyesindeki mantar üretim tesisini ziyaret etti. Erenler Küçükesence Mahallesi'ndeki bin 500 metrekare alan üzerinde oluşturulan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Yüce'ye Büyükesence Mahallesi Muhtarı Sadettin Duman ve Küçükesence Muhtarı Lütfi Tetik eşlik etti. Üretim tesisi çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Yüce, tesisteki küçük çocuklara oyuncak hediye etti.

Başkan Yüce, "İstiridye mantarı dünyada kültürel anlamda karşılığı olan, içerisinde barındırdığı protein oranı, lezzetiyle ve insan sağlığına sağladığı katkı ile son zamanlarda en popüler olan ürünlerden bir tanesidir. Sera AŞ marifetiyle Erenler ilçemizin Küçükesence Mahallesi'nde 122'şer metrekarelik alanda kurduğumuz iki adet üretim tesisimizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yılda 4 kez hasat yapacağımız üretim tesisimizde toplamda 16-20 ton arası istiridye mantarı üretimi gerçekleştireceğiz. Hem ülkemiz tarımına hem de şehrimiz tarımına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA