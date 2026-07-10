Sakarya'da depozito sistemiyle 1,5 yılda 9 milyon ambalaj geri dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da depozito sistemiyle 1,5 yılda 9 milyon ambalaj geri dönüştü

Sakarya\'da depozito sistemiyle 1,5 yılda 9 milyon ambalaj geri dönüştü
10.07.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da pilot olarak başlatılan Depozito Yönetim Sistemi ile yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın içecek ambalajı toplanarak ekonomi ve doğaya katkı sağlandı. Tüketicilere ambalaj başına 1 lira teşvik ödendi.

"Depozito Yönetim Sistemi"nin pilot uygulama olarak başlatıldığı Sakarya'da, yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın içecek ambalajının geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi ile "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) logosu taşıyan pet, cam ve alüminyum içecek ambalajları, depozito iade makineleri aracılığıyla toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Atık oluşumunun azaltılması, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, geri kazanım oranının artırılması ve kaynağında ayrıştırılması hedeflenen ve Sakarya'nın pilot il olduğu proje, 1 Temmuz'dan itibaren 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başladı.

Kullanıcılar, DOA logolu pet, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını telefonlara yüklenen DOA mobil uygulamasındaki kayıtlı iade noktalarına veya "Depozito İade Makineleri"ne teslim ederek, her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanıyor.

Teşvik bedeli, DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdanlara aktarılıyor. Tüketiciler biriken tutarları istedikleri zaman banka hesaplarına transfer edebiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor veya alışverişlerinde kullanılabiliyor.

509 bin 780 kilogram hurda satışı gerçekleştirildi

AA muhabirinin Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) verilerinden derlediği bilgiye göre, Şubat 2025-Haziran 2026 döneminde kentte 2 milyon 865 bin 283 cam, 5 milyon 695 bin 513 pet ve 413 bin 710 alüminyum olmak üzere 8 milyon 974 bin 506 içecek ambalajı toplandı. Bu süreçte tüketicilere 2 milyon 256 bin 24 lira ödeme yapıldı.

Kentte 16 ilçede 50 noktada kurulan depozito iade makinelerinden, bakkallar ve büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmelerden toplanan içecek ambalajları saha görevlilerince Erenler ilçesinde geçen yıl martta faaliyete geçirilen DOA ÇEYAŞ (Çevre Yönetim Hizmetleri AŞ) Depolama ve Sayım Merkezi'ne getiriliyor.

Ayrıca tüketiciler biriktirdikleri ambalajları toplu şekilde poşetlerle merkeze teslim edilebiliyor. Görevliler tarafından poşetlere tanımlanan klipsler okutularak sayma ve doğrulama hattında işlemden geçirilen içecek ambalajları için ödeme, tanesi 20 kuruştan hesaplanarak tüketicinin hesabına aktarılıyor.

Sakarya DOA ÇEYAŞ Depolama ve Sayım Merkezi'nde Şubat 2025-Haziran 2026 döneminde cam, pet ve alüminyum içecek ambalajları preslenerek anlaşmalı geri dönüşüm şirketlerine 509 bin 780 kilogram hurda satışı gerçekleştirildi.

"Geri dönüşüme daha çok katkı sağlanacak"

Akyazı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi tüketici Şule Arslan, AA muhabirine, projeyi faydalı bulduğunu, uygulamanın özellikle çocuklar için teşvik edici olduğunu belirterek, Sakarya'nın pilot il seçilmesinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini söyledi.

Çocukların hevesli olduğunu ve yollardaki pet şişeleri topladığını anlatan Arslan, karşılığının nakit paraya dönüşmesinin de kazanım olduğunu kaydetti.

Arslan, teşvik bedelinin ambalaj başına 1 liraya çıkmasına değinerek, "Daha hevesli topluyoruz ve atık kutusuna atıyoruz. Proje çok fazla duyuldu. Çocuklar da bu konuda çok hevesli." diye konuştu.

Projenin daha bilinçli ve duyarlı nesillerin yetişmesine de katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren Arslan, "Çocukların ve ailelerin daha da bilinçlenmesi sağlandı. Pet şişeler doğada asırlarca kalabiliyordu. Bu da gelecek için bizi korkutuyordu açıkçası çünkü çok fazla atık çıkıyordu. Çevre duyarlılığı bakımından çok daha iyi yerlere varacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Pozitron Emisyon Tomografisi, Teknoloji, Sakarya, Ekonomi, Pilot, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da depozito sistemiyle 1,5 yılda 9 milyon ambalaj geri dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
Arkadaş kavgası can aldı 19 yaşındaki gencin acı sonu Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:46:50. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da depozito sistemiyle 1,5 yılda 9 milyon ambalaj geri dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.