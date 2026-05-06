Sakarya\'da Fahiş Fiyatlı Dev Tosunlar

06.05.2026 02:31
Kurban Bayramı öncesi Sakarya'da dev tosunlar ilgi görüyor, fiyatlar 380-410 bin lira arasında.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sakarya'daki hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Pazara getirilen ve her biri bir ton ağırlığında olan iki dev tosun, hem cüsseleri hem de fiyatlarıyla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden 14-15 aylıkken alınarak yayla sürecinin ardından 9 ay boyunca yoğun besiye tabi tutulan dev tosunlar, Sakarya'daki hayvan pazarında alıcılarıyla buluştu. Besici Fırat Yeşil, kurbanlık piyasasındaki fahiş fiyat taleplerine tepki göstererek, kendi yetiştirdiği 1 tonluk hayvanı 380 bin liradan, 1 ton 200 kilogram civarındaki diğer tosunu ise 410 bin liradan sattığını belirtti.

Bazı besicilerin 1 tonluk hayvanlar için 500-600 bin lira talep ettiğini söyleyen Yeşil, "Ben o fiyatlara karşıyım. Benim danam şuan yaklaşık 1 tondur. Ben bu hayvanı 380 bin liraya sattım. Diğer hayvanım ise 1 ton 200 kilogram civarında. Bu hayvanımızın satış fiyatı da 410 bin liradır. Hayvanın kalitesine, rengine, alış fiyatına ve vereceği et randımanına göre fiyatlarımızı belirliyoruz. Masrafı, maliyeti, yediği içtiği hesaplanıyor. Şu an kesim masraflarımız da çok ağır" dedi.

"İnsan gibi sancılanmasın diye soda veriyoruz"

Hayvanların bir ton ağırlığa ulaşması için uyguladıkları özel besleme programını anlatan Yeşil, "Örneğin bir hayvanımız şuan 4 yaşında. Net canlı 1 ton geliyor. Biraz aksi oldukları için kantara çıkartamıyoruz ancak ortalama 600 kiloya yakın bir et bekliyoruz. Diğer hayvanlarımız 9 kilo yiyorsa bunlar 12-13 kilo yiyor. Hayvan yemden sonra insan gibi sancılanmasın diye ayrıca hayvan sodası veriyoruz. Proteini, kalsiyumu, D ve E vitamini eksik etmediğimiz için hayvanlarımız bu kadar büyüyebiliyor. Yüzde 60 randımanı bu sayede sağlıyoruz" diye konuştu.

Yeşil, Doğubeyazıt'tan aldıkları hayvanlara 6-7 aylık yayla sürecinin ardından 9 ay boyunca besi yaptıklarını, yetiştirme sürecinin uzun ve zahmetli olduğunu sözlerine ekledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

