Üye Girişi
Sakarya Havzası FAO desteğiyle korunacak - Son Dakika

Sakarya Havzası FAO desteğiyle korunacak

19.01.2022 11:07
Sakarya Havzası FAO desteğiyle korunacak

Yukarı Sakarya Havzasında arazilerin korunması için toplanan "Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi" çalıştayı Eskişehir'de yapıldı.

Yukarı Sakarya Havzasında arazilerin korunması için toplanan "Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi" çalıştayı Eskişehir'de yapıldı.

Çalıştay, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü paydaşlığı ile uygulanıyor. Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından hazırlanarak FAO - Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

Çalıştaya Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Ertan Pirdal, İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve FAO Türkiye Temsilcileri katıldı. Çalıştay öncesinde Proje Paydaş Temsilcileri Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ü makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

"Yukarı Sakarya Havzasında arazi tahribatı dengeleme yaklaşımı uygulanacak"

Proje kapsamında şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendiren, Arazi Tahribatı Dengeleme (ATD) Projesi Koordinatörü ve FAO Temsilcisi Sibel Tekin, "Projenin amacı, arazi tahribatının dengelenmesi, hedeflerinin belirlenmesi, planlanması ve karar verme süreçlerine katkıda bulunulması için Yukarı Sakarya Havzasında ATD yaklaşımının uygulanması ve ardından ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasıdır. Özetle bu proje, ATD hedeflerini eylemlere çevirecek bir dönüşüm projesidir. Projenin 2,4 milyon doları GEF kaynağı ve 13,6 milyon dolar eş finansman olmak üzere toplam bütçesi 16 milyon dolardır. Proje sürdürülebilir arazi yönetim prensipleri doğrultusunda "Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar" seçilen pilot alanlarda 48 ay içerisinde uygulanacak olup; bu kapsamda elde edilen kazanımlar uygulamalı çiftçi okulları ile çiftçimize aktarılacaktır. Proje pilot alanlarında azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim yani işlemesiz tarım, organik tarım, baklagil rotasyonu, sürdürülebilir sulama yönetimi için modern sulama teknikleri ve damla sulama, su hasadı uygulamaları ve yine sürdürülebilir toprak- arazi- gübre yönetimi kapsamında malçlama, gübre yönetimi, kurağa toleranslı tohum çeşitleri uygulaması, tarımsal ormancılık, su ve rüzgar erozyon kontrolü, biyo- çeşitlilik ve mera yönetimi gibi iş ve işlemlerde destek verilecektir. Ayrıca söz konusu proje kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere, Yukarı Sakarya Havzası'nda; iklim dostu tarım/ormancılık uygulamaları ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma ve proje sahasındaki bazı alanlarda demonstrasyonlar yapılacaktır" dedi.

"Müdürlük olarak proje için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapacağız"

Çalıştayda söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Memleketimiz hepimiz için önemli ama Eskişehir bizim için daha önemli. Ümit ediyorum ki Eskişehir sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olsun. FAO ve bakanlığımız ortaklıklarıyla daha fazla projenin bölgemizde hayata geçmesini diliyorum. Bunun için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve DSİ ile çok yakın temas içindeyiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak projenin başarıya ulaşması için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapacağız. İnanıyorum ki, bu proje ile Yukarı Sakarya Havzamızda arazilerimizin korunması için önemli aşamalar kaydedilecek. FAO'nun Eskişehirimize gösterdiği ilgiden ve projenin uygulama alanının Eskişehir ili olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Projede emeği geçen katkıda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Sakarya Havzası FAO desteğiyle korunacak
Sakarya Havzası FAO desteğiyle korunacak

YORUMLAR
500

Gıda Ve Tarım Örgütü, Eskişehir, Sakarya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sakarya Havzası FAO desteğiyle korunacak - Son Dakika Ekonomi


Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı         
17:46
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Mardin'de trafik kazası: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı         
12:59
Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evini kimse almak istemedi! Yüzde 20'lik indirimle tekrar satışa çıkacak         
12:03
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:00:16. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Havzası FAO desteğiyle korunacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement