Sakarya Havzası FAO desteğiyle korunacak

Yukarı Sakarya Havzasında arazilerin korunması için toplanan "Yukarı Sakarya Havzası Arazi Tahribatı Dengeleme Projesi" çalıştayı Eskişehir'de yapıldı.

Çalıştay, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü paydaşlığı ile uygulanıyor. Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından hazırlanarak FAO - Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

Çalıştaya Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç Özbek, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Ertan Pirdal, İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve FAO Türkiye Temsilcileri katıldı. Çalıştay öncesinde Proje Paydaş Temsilcileri Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ü makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

"Yukarı Sakarya Havzasında arazi tahribatı dengeleme yaklaşımı uygulanacak"

Proje kapsamında şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendiren, Arazi Tahribatı Dengeleme (ATD) Projesi Koordinatörü ve FAO Temsilcisi Sibel Tekin, "Projenin amacı, arazi tahribatının dengelenmesi, hedeflerinin belirlenmesi, planlanması ve karar verme süreçlerine katkıda bulunulması için Yukarı Sakarya Havzasında ATD yaklaşımının uygulanması ve ardından ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasıdır. Özetle bu proje, ATD hedeflerini eylemlere çevirecek bir dönüşüm projesidir. Projenin 2,4 milyon doları GEF kaynağı ve 13,6 milyon dolar eş finansman olmak üzere toplam bütçesi 16 milyon dolardır. Proje sürdürülebilir arazi yönetim prensipleri doğrultusunda "Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar" seçilen pilot alanlarda 48 ay içerisinde uygulanacak olup; bu kapsamda elde edilen kazanımlar uygulamalı çiftçi okulları ile çiftçimize aktarılacaktır. Proje pilot alanlarında azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim yani işlemesiz tarım, organik tarım, baklagil rotasyonu, sürdürülebilir sulama yönetimi için modern sulama teknikleri ve damla sulama, su hasadı uygulamaları ve yine sürdürülebilir toprak- arazi- gübre yönetimi kapsamında malçlama, gübre yönetimi, kurağa toleranslı tohum çeşitleri uygulaması, tarımsal ormancılık, su ve rüzgar erozyon kontrolü, biyo- çeşitlilik ve mera yönetimi gibi iş ve işlemlerde destek verilecektir. Ayrıca söz konusu proje kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere, Yukarı Sakarya Havzası'nda; iklim dostu tarım/ormancılık uygulamaları ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma ve proje sahasındaki bazı alanlarda demonstrasyonlar yapılacaktır" dedi.

"Müdürlük olarak proje için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapacağız"

Çalıştayda söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Memleketimiz hepimiz için önemli ama Eskişehir bizim için daha önemli. Ümit ediyorum ki Eskişehir sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olsun. FAO ve bakanlığımız ortaklıklarıyla daha fazla projenin bölgemizde hayata geçmesini diliyorum. Bunun için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve DSİ ile çok yakın temas içindeyiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak projenin başarıya ulaşması için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapacağız. İnanıyorum ki, bu proje ile Yukarı Sakarya Havzamızda arazilerimizin korunması için önemli aşamalar kaydedilecek. FAO'nun Eskişehirimize gösterdiği ilgiden ve projenin uygulama alanının Eskişehir ili olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Projede emeği geçen katkıda bulunan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR