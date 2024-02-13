Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü, Mısır Unu Üretimini Artırmayı Hedefliyor

Ekonomi

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü bünyesinde üretilen mısır ununa yoğun talebin karşılanması için bitkinin ekim alanının artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve 1926'da Arifiye ilçesinde kurulan enstitüde, doğal olarak yetiştirilen yerli "sarı sert" mısır çeşidinden un üretiliyor.

Hasat edildikten sonra kadın işçilerin el emeğiyle tanelere ayrılıp yıkanan mısırlar, belli ısıda kurutulduktan sonra su değirmeninde un haline getiriliyor.

Laboratuvar ortamında uzmanlar tarafından özel işlemlerden geçirilen mısır unları, paketler halinde tüketiciye ulaştırılıyor.

Kendine has kokusu, rengi ve lezzetiyle yoğun talep gören glütensiz unun, mısır ekim alanının artırılmasıyla gelecek yıl daha fazla üretilmesi planlanıyor.

"Son iki yıldır talep çok arttı"

Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Bülent Cengiz, AA muhabirine, bugüne kadar 30 civarında hibrit mısır çeşidi tescil ettirdiklerini söyledi.

"Sarı sert" mısırını mümkün olduğu kadar doğal şartlarda ürettiklerini belirten Cengiz, gübre, ilaç ve diğer elementlerin minimum şekilde kullanılarak tüketiciye en sağlık şekilde ulaştırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Cengiz, mısır ununda glüten olmadığı için sağlık açısından hassasiyeti olan insanlar tarafından çok talep gördüğünü dile getirerek, ürünün A ve B vitaminleri ile magnezyum, kalsiyum ve çinko içerdiğini anlattı.

Kendine has rengi, kokusu ve lezzeti olan ürüne son iki yıldır talebin çok arttığını vurgulayan Cengiz, "Gerek Sakarya gerek diğer illerimizden de yoğun talepler gelmekte. Önümüzdeki yıllarda bununla ilgili biraz daha ürün artışı yapmayı düşünüyoruz." dedi.