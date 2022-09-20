Sakarya balında bu yıl 16 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Sakarya balında bu yıl 16 bin ton rekolte bekleniyor

20.09.2022 11:52

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bal hasadı mesaisine başlayan arıcıların yüzü, bu yıl verim artışından dolayı gülüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bal hasadı mesaisine başlayan arıcıların yüzü, bu yıl verim artışından dolayı gülüyor.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle istediği verimi alamayan Sakaryalı arıcılar, bu sene yaklaşık 16 bin ton rekolte bekliyor.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, bal hasadına başladıklarını belirterek, "Kovanlardan çerçeveleri aldık, sonra sırlarını alarak makineye koyduk ve balları süzdük. Bunları ham bal olarak kavanozlara koyup tüketime sunuyoruz." dedi.

Bu sene üretimin gayet iyi olduğunu vurgulayan Ör, "Üretimden memnunuz. Ortalama kovan başı bal üretimi 15-16 kilogram. Şu anda yayla ballarını süzüyoruz. Bal arımızın tamamı gelmedi ancak bu sene 15-16 bin ton gibi bal tahmin ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Ör, maliyetler nedeniyle bu yıl bal fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Yayla balları 80-120, kestane balı 350-500, orman gülü balı 500, ıhlamur balı 250 liradan satılıyor. Yine bizde özel lavanta balı, narenciye balı var, buna benzer 6-7 çeşit balımız var." diye konuştu.

Bal üreticilerinden Erkan Pehlivan da geçen yıla nazaran daha verimli yıl olduğunu belirterek, bal hasadını bitirip Edirne Keşan'a gideceklerini kaydetti.

Ömer Armağan ise şu anda yayla balını sağdıklarını dile getirerek, "Buradan tüketicilerimize müjde veriyoruz; bu yıl bereketli ve bol bal yiyecekler inşallah. Geçen yıla nazaran bu yıl yüzde 50 artışımız var, mevsim güzel gitti. Bir tek orman gülünde yağışlı geçtiği için biraz sıkıntı oldu."

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Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya balında bu yıl 16 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya balında bu yıl 16 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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