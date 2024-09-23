Sakarya'nın İhracatı %9,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sakarya'nın İhracatı %9,2 Arttı

Sakarya, yılın 8 ayında 4 milyar dolarlık dış satım yaparak otomotivde önemli başarı sağladı.

23.09.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli otomotiv ihracatçısı illerinden Sakarya, yılın 8 ayında 4 milyar 18 milyon 739 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer almayı sürdüren Sakarya, ocak-ağustos döneminde ülke ihracatına yüzde 2,7 katkı sundu.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 3 milyar 677 milyon 341 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yılın 8 ayında yüzde 9,2 artışla dış satımını 4 milyar 18 milyon 739 bin dolara çıkardı.

Kentten bu dönemde en çok ihracat yapılan sektör ise 3 milyar 530 milyon 162 bin dolarla otomotiv oldu. Bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artış kaydedildi.

Toplamda 146 ülke ve 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren Sakarya'nın en fazla dış satım yapılan ikinci sektörü, 95 milyon 383 bin dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti.

Bu sektörleri 67 milyon 33 bin dolarla çelik, 58 milyon 137 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 54 milyon 953 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 54 milyon 409 bin dolarla makine ve aksamları izledi. Bunların arasında yılın 8 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 68,7 ile çelik oldu.

Ocak-ağustos döneminde kentten en fazla ihracat 595 milyon 16 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 510 milyon 325 bin dolarla Birleşik Krallık, 484 milyon 253 bin dolarla Polonya, 403 milyon 831 bin dolarla İspanya ve 329 milyon 276 bin dolarla Almanya takip etti.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, İhracat, sakarya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya'nın İhracatı %9,2 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:36:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'nın İhracatı %9,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement