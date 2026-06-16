Sakarya Otomotiv İhracatı Yükseliyor - Son Dakika
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Sakarya Otomotiv İhracatı Yükseliyor

16.06.2026 13:01
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Sakarya, ocak-mayıs döneminde üretilen araçların %63'ünü ihraç ederek 1.8 milyar $ dış satım yaptı.

Sakarya'da ocak-mayıs döneminde banttan indirilen 94 bin 633 aracın yüzde 63'üne denk gelen 60 bin 73'ü yurt dışına gönderildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'un ardından otomotiv sektörü ihracatında dördüncü sırada yer alan Sakarya, ocak-mayıs döneminde 1 milyar 818 milyon 171 bin dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde ilk 5 ayda üretilen 547 bin 115 taşıtın 378 bin 974'ü yurt dışına gönderildi.

İhracatta adet bazında yüzde 15,85 paya sahip olan Sakarya'dan, yılın ilk 5 ayında üretilen 94 bin 633 aracın yüzde 63'üne denk gelen 60 bin 73'ü yurt dışına satıldı.

Üretilen her 10 araçtan 6'sının ihraç edildiği Sakarya'da, geçen yılın aynı dönemine göre ocak-mayısta adet bazında üretim 4 bin 876 azalırken, dış satım 608 arttı.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk 5 ayında 84 bin 234 otomobil, 949 midibüs, 648 otobüs, 579 küçük kamyon, 4 kamyonet ve 8 bin 219 traktörden oluşan 94 bin 633 araç üretildi. Kentte günlük 627 araç banttan indirildi.

Bu dönemde üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 84 bin 234 araçtan 54 bin 287'sini yurt dışına sattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten oluşan 2 bin 180 araç üretti, 705'ini ihraç etti.

Aynı dönemde 8 bin 219 traktör üreten TürkTraktör, bunların 5 bin 81'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Kaynak: AA

Otomobil, İhracat, Ekonomi, Sakarya, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sakarya Otomotiv İhracatı Yükseliyor - Son Dakika

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