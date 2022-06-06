Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası - Son Dakika
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Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası

06.06.2022 15:06

Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası 'Marmara'nın küçük Antalya'sı diye tabir edilen Söğüt ilçesinde salatalık hasadı başladı Yakacık Köyü Muhtarı aynı zamanda salatalık üretici Hüseyin Yıldırım;

Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası

'Marmara'nın küçük Antalya'sı diye tabir edilen Söğüt ilçesinde salatalık hasadı başladı

Yakacık Köyü Muhtarı aynı zamanda salatalık üretici Hüseyin Yıldırım;

"Şu şartlarda bu serayı ekmeseydim kardaydım, zarar bari etmezdim"

"Cumhurbaşkanımız 'Ekmedik boş yer bırakmayın' talimatı ile biz de boş yer bırakmadık"

BİLECİK - Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralarda salatalık hasadı başladı. Bu yıl tarlada toptan 2 liraya alınan mahsul, kent pazarında 5, büyük şehirlerdeki marketlerde 7 ile 10 lira arası satılıyor.

Bilecik il genelinde 2 bin dekar alanda bulunan seralarda salatalık üretiminden yılda 3 kez ürün alınıyor. Marmara'nın küçük Antalya'sı diye tabir edilen Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki köylerde kurulu seralarına sabah erken saatlerde gelen üreticiler, ürünlerini toplayıp sevkiyata hazırlıyor.

"Şu şartlarda bu serayı ekmeseydim kardaydım, zarar bari etmezdim"

Yakacık Köyü Muhtarı ve aynı zamanda salatalık üretici olan Hüseyin Yıldırım, "Burası Marmara'nın küçük Antalya'sı. Sakarya Nehri havzası Küre Köyü'nden başlıyor, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine kadar gidiyor. Benim de 3 dönüm kendime ait seram var ve salatalık üretiyorum. Şuan hasadına başladık, 1 hafta oldu. Sadece Söğüt genelinde 6 bin dönüm sera var. Bunun yarısı salatalık, yarısı ise domates. Bu yıl sadece bir fide fiyatı 2,5 liraydı. Bunun bu boya gelmesi ilaçlaması, sulaması 6 lirayı buluyor. İşçiliği de koyarsak bu kök bize 10 lira. Şuan piyasaya 2 liradan veriyoruz. Sezon boyunca şuan 2 buçuk ayımız kaldı kafa kafaya çıkabilirsek ne hala. Geçen hafta Bilecik pazarında 7 liraydı, bu hafta 5 liraya düşmüş. Bizim burada 2 lira, 40 kilometre ilerde 7 lira. Şu şartlarda bu serayı ekmeseydim kardaydım, zarar bari etmezdim" dedi.

"Cumhurbaşkanımız 'Ekmedik boş yer bırakmayın' talimatı ile biz de boş yer bırakmadık"

Yıldırım, açıklamasının devamında, "Bizim bu işlerden yapacak işimiz yok. Bir de Cumhurbaşkanımızın talimatı var, 'Ekmedik boş yer bırakmayın' dedi. Biz de boş yer bırakmadık. Kar zarar üretiyoruz, yapacak bir şey yok. Geçen sene salata iyi para yaptı. Geçen sene Kurban Bayramı'ndan önce iyi para yaptı, iyi para kazandık. Şimdi bu salatayı biz toptan 10 liradan aşağı vermemiz lazım. Para kazanmamız için, ama 2 lira. Şuan alıcı yok, geçen sene toptancılarımız var hatıra gelip alıp götürüyorlar hal binasına öğle satılıyor. Bu salatayı bugün topluyorum, yarına bırakırsam çöp bu. Havalarda sıcak, topluyoruz, ne yaparsa vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası
Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası
Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası
Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası

YORUMLAR
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Antalya'da caretta carettaların yuvalama bölgesinde çevre etkinliği yapıldı Antalya'da caretta carettaların yuvalama bölgesinde çevre etkinliği yapıldı The original clock of the historical Clock Tower got stolen and replaced with a plastic one The original clock of the historical Clock Tower got stolen and replaced with a plastic one
Kaynak: İHA

Hüseyin Yıldırım, Antalya, Marmara, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salatalık tarlada 2, pazarda 5, marketlerde 7 ile 10 lira arası - Son Dakika

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