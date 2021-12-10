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Salgında talebi katlanan battaniyede fabrikalar "yok satıyor" - Son Dakika

Salgında talebi katlanan battaniyede fabrikalar "yok satıyor"

10.12.2021 11:18

Türkiye battaniye üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Uşak'taki 40'a yakın fabrikada, salgın süreciyle birlikte artan siparişlere yetişebilmek için gece gündüz mesai yapılıyor.

Türkiye battaniye üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Uşak'taki 40'a yakın fabrikada, salgın süreciyle birlikte artan siparişlere yetişebilmek için gece gündüz mesai yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası evlerde daha fazla vakit geçirilmesinin etkisiyle battaniye talebinde dünya genelinde artış görüldü. Battaniyede köklü üretim merkezlerinden Uşak, Uzak Doğu ülkelerindeki lojistik sorunların da etkisiyle bu talep artışının büyük bölümünü sipariş olarak hanesine yazdırmayı başardı.

Geçen yılla artışa geçen battaniye ihracatı, bu yıl kış sezonu öncesi de devam etti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre yılın 10 ayında Türkiye geneli battaniye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 47,6 milyon dolara çıktı.

Almanya, Mısır, Hollanda, İsrail, Libya, İspanya, Macaristan ve Norveç gibi farklı iklim kuşaklarındaki ülkeler, ihracatta ilk sıralarda yer aldı.

Uşak ise 10 aylık battaniye ihracatının yaklaşık 10 milyon dolarlık bölümünü gerçekleştirdi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (UTSO) Selim Kandemir, AA muhabirine, kentte günlük 700 ton tekstil kırpıntısının geri dönüştürülerek keçe ve battaniye yapımında kullanıldığını söyledi.

Kentteki tesislerin dünyanın dört bir yanına ihracat yaptığını ifade eden Kandemir, "Salgın döneminde insanların evlerinde kalmalarıyla özellikle televizyon ve uyku battaniyelerinde ihracat arttı. Bu da bizi sevindiriyor. Önümüzdeki dönemde battaniyede üretim ve istihdamın daha yüksek seviyelere gelmesini arzu ediyoruz." dedi.

"Yeni yatırımlar yapılıyor"

Kentte battaniye üreterek ihraç eden bir firmanın yönetim kurulu üyesi Ömer Saçlı ise çok iyi bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını dile getiren Saçlı, şöyle konuştu:

"Geçen yılki gibi maşallahı var sezonun. Ocak ayının sonuna kadar doluyuz. Şu an 3 vardiya şeklinde 24 saat çalışıyoruz. Kapasitemizi yüzde 100 dolulukla geçiriyoruz. Hatta bazı noktalarda üzerine de çıkmaya çalışıyoruz. Günlük ortalama 25 bin metrekare battaniye üretiyoruz. Bu kapasite yıl bazında 7 milyon metrekarelerin üzerine çıkıyor."

Üretimin yaklaşık yüzde 35'ini Rusya, Ukrayna, Orta doğu ülkeleri, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine gönderdiklerini, ihracatın payının her geçen gün arttığını kaydeden Saçlı, "Uşak'ta battaniye ve iplik sektörü iki yıldan bu yana altın dönemini yaşıyor. Her yerde yeni yatırımlar yapılıyor." diye konuştu.

Salgında talebi katlanan battaniyede fabrikalar yok satıyor
Salgında talebi katlanan battaniyede fabrikalar yok satıyor
Salgında talebi katlanan battaniyede fabrikalar yok satıyor
Salgında talebi katlanan battaniyede fabrikalar yok satıyor
Salgında talebi katlanan battaniyede fabrikalar yok satıyor

Ege İhracatçı Birlikleri, Uzak Doğu, Türkiye, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgında talebi katlanan battaniyede fabrikalar 'yok satıyor' - Son Dakika Ekonomi


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