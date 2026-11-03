Salihli'de kamu yatırımları Kaymakam Güldoğan başkanlığında masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Salihli'de kamu yatırımları Kaymakam Güldoğan başkanlığında masaya yatırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli\'de kamu yatırımları Kaymakam Güldoğan başkanlığında masaya yatırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçedeki kamu yatırımları ele alındı. Kurum amirleri ve daire müdürleri, eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler projelerinin gerçekleşme oranları ile tamamlanma tarihlerini değerlendirdi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçede devam eden ve planlanan kamu yatırımlarının değerlendirildiği "İlçe Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere Salihli genelinde devam eden kamu yatırımları ele alındı. Projelerin fiziki gerçekleşme oranları, yapım süreçleri ve hedeflenen tamamlanma tarihleri değerlendirildi.

Kurum müdürleri, sorumluluk alanlarındaki yatırımlara ilişkin sunumlar yaparak devam eden çalışmalar ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden her yatırımın vatandaşların refahı ve Salihli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının öncelikleri olduğunu belirten Güldoğan, tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, kurumlar arası görüş alışverişi ve yeni dönem planlamalarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Ali GüldoğanSalihliEkonomiGüncelTarımKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:21:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Salihli'de kamu yatırımları Kaymakam Güldoğan başkanlığında masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android