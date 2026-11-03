Salihli\'de kamu yatırımları Kaymakam Güldoğan başkanlığında masaya yatırıldı

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçede devam eden ve planlanan kamu yatırımlarının değerlendirildiği "İlçe Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri ve daire müdürleri katıldı.

Toplantıda eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere Salihli genelinde devam eden kamu yatırımları ele alındı. Projelerin fiziki gerçekleşme oranları, yapım süreçleri ve hedeflenen tamamlanma tarihleri değerlendirildi.

Kurum müdürleri, sorumluluk alanlarındaki yatırımlara ilişkin sunumlar yaparak devam eden çalışmalar ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden her yatırımın vatandaşların refahı ve Salihli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının öncelikleri olduğunu belirten Güldoğan, tüm kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, kurumlar arası görüş alışverişi ve yeni dönem planlamalarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.