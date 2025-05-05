Salihli'de Sözleşmeli Tarımsal Üretim Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Salihli'de Sözleşmeli Tarımsal Üretim Toplantısı

Salihli\'de Sözleşmeli Tarımsal Üretim Toplantısı

Salihli'de tarım ekonomisi için sözleşmeli üretim modeli üzerine bilgi alışverişi yapıldı.

05.05.2025 11:21
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen "Sözleşmeli Tarımsal Üretim" toplantısında tarıma dayalı ilçe ekonomisinin kalkınması amacıyla bilgi alışverişinde bulunuldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında "Sözleşmeli Tarımsal Üretim" konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantı, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Salihli ekonomisinin tarım ve tarım sanayine dayalı olması, bu alanda zaman zaman yaşanan arz talep dengesindeki problemler, sanayicilerin hammadde temininde zorluklarla karşılaşmamaları maksadıyla, sağlıklı bir arz güvenliği sağlamak ve üretim potansiyeli yüksek olan ürünleri yetiştiren üreticilerin bir araya gelerek, sözleşmeli üretim modeliyle üretim yapmalarını sağlamak amacıyla bilgi alışverişinde bulunuldu. İlçe Tarım Müdürlüğünün bilgilendirme sunumunun ardından, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Kaymakam Ali Güldoğan, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Bilget, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile davetliler katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Salihli'de Sözleşmeli Tarımsal Üretim Toplantısı - Son Dakika

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