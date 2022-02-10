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Salihli'de tarım sektörü değerlendirildi - Son Dakika

Salihli'de tarım sektörü değerlendirildi

10.02.2022 13:56
Salihli'de tarım sektörü değerlendirildi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıda Salihli'nin tarım sektörü değerlendirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıda Salihli'nin tarım sektörü değerlendirildi.

Salihli Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı da Salihli bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, ihracat yapan gıda ve yem işletmeleri bir araya gelirken, sektörün genel durumu ile gıda ve kedi köpek maması ihracatına yönelik istişarelerde bulunuldu. Toplantı da ayrıca Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü faaliyetler, hizmet birimleri ile yapılan çalışmalar, projeler ve İlçedeki sektör paydaşlarının sorun ve talepleri değerlendirildi.

Sektör değerlendirme toplantısına katılan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, toplantı sonbrasında oluşturulan raporun 25-27 Şubat 2022 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye aktarılacağını söyledi.

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy "Ulusal kalkınmanın yolu, kentlerin kalkınmasından, rekabet edebilirliğinden ve ihracat rakamlarımızın her geçen gün artmasından geçmektedir. İhracatımızın artması için uğraşan kentler küresel rekabet güçlerini ve ekonomik ağırlıklarını artırabilmektedirler. Bizlerde bugün burada ilçemizde ihracat yapan firmalarımızın sorunlarını tespit ederek yaşamış oldukları sorunları ve çözümlerini ilgili mercilere başvurarak çözüm üretmek istiyoruz" dedi.

Toplantıya Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, işletme yetkilileri ile konu uzmanı teknik personeller katıldı. - MANİSA

Salihli'de tarım sektörü değerlendirildi
Salihli'de tarım sektörü değerlendirildi

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Salihli, Ticaret, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli'de tarım sektörü değerlendirildi - Son Dakika Ekonomi


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