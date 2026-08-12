Salihli'de üzüm bağlarına pestisit denetimi - Son Dakika
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Salihli'de üzüm bağlarına pestisit denetimi

Salihli\'de üzüm bağlarına pestisit denetimi
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Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında Salihli'de üzüm bağlarından numune alındı. Laboratuvarda analiz edilecek numunelerle kalıntı riskinin önlenmesi ve güvenilir gıda sunulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında Salihli'de üzüm bağlarında numune alma çalışmaları gerçekleştirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program çerçevesinde, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çapraz denetim uygulaması kapsamında Salihli'ye bağlı mahallelerde üzüm bağlarından numuneler alındı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilerek pestisit kalıntısı yönünden incelenecek.

Denetim programıyla, üretimde kullanılan bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi, hasat öncesinde ürünlerde kalıntı riskinin önlenmesi ve tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması hedefleniyor. Yetkililer, denetimlerin insan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salihli'de üzüm bağlarına pestisit denetimi - Son Dakika

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